Referendum sulla giustizia: serata informativa a Luserna San Giovanni

Le ragioni del Sì e del No al referendum sulla giustizia si confronteranno mercoledì 18, alle 20,30, nella Biblio Agorà di Luserna San Giovanni (via ex Deputati e Internati 22).

L’appuntamento elettorale è fissato per il 22 e 23 marzo e non esiste quorum: qualsiasi sia il numero dei votanti, vincerà la posizione che ha preso più voti.

La serata informativa lusernese è organizzata dal giornale ‘Voce Pinerolese’ e dal Comitato ‘SìSepara’.

A illustrare le ragioni del Sì sarà l’avvocato penalista Davide Ricchetta, mentre il No sarà sostenuto dal Pm di Torino Marco Sanini. Introduce la serata l’avvocato Enrico Maulucci, modera l’avvocato Salvatore Dimartino.