Sanità territoriale, ad aprile a Mirafiori sud arriva l’ospedale di comunità

Nel distretto sanitario Sud Ovest di Torino si avvicina l’apertura dell’ospedale di comunità all’interno del presidio della Valletta di via Farinelli. La struttura è ormai completata dal punto di vista edilizio e, secondo quanto spiegato in Circoscrizione 2 dal dirigente del distretto Riccardo De Luca, diventerà operativa entro i primi quindici giorni di aprile.

L’attivazione del nuovo presidio rappresenta uno dei passaggi centrali nel processo di riorganizzazione della sanità territoriale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che punta a rafforzare l’assistenza di prossimità e i servizi sanitari nei quartieri.

Ospedale di comunità: struttura pronta

L’ospedale di comunità del distretto Sud Ovest sorgerà all’interno del presidio sanitario della Valletta e sarà destinato ad accogliere pazienti che necessitano di assistenza sanitaria e monitoraggio clinico ma non di ricovero ospedaliero tradizionale.

Si tratta di una struttura intermedia tra ospedale e assistenza domiciliare, pensata per pazienti dimessi dagli ospedali che devono completare il percorso di cura o per persone fragili che necessitano di un periodo di assistenza sanitaria temporanea.

Secondo il cronoprogramma illustrato, la struttura è già completata dal punto di vista edilizio e potrà entrare in funzione nelle prime settimane di aprile.

Le Case della Comunità nel distretto Sud Ovest

Nel distretto sanitario Sud Ovest sono previste quattro Case della Comunità. Due di queste si trovano all’interno della Circoscrizione 2.

La prima è quella di via Gorizia 114, attualmente oggetto di riqualificazione con fondi del Pnrr e i cui lavori dovrebbero terminare entro il mese di aprile. Qui è collegata anche la Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi, un presidio già attivo e dedicato ai servizi pediatrici

La seconda Casa della Comunità è prevista proprio nel presidio della Valletta di via Farinelli. In questo caso l’intervento è finanziato con fondi regionali e l’edificio potrà essere ufficialmente certificato solo una volta avviati i lavori di adeguamento.

Nuovi servizi pediatrici già attivi

Nel percorso di rafforzamento dell’assistenza territoriale si inserisce anche l’apertura, lo scorso 3 marzo, di un nuovo servizio consultoriale pediatrico nella Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi.

L’iniziativa si colloca nella più ampia riorganizzazione dei servizi prevista dal decreto ministeriale 77, che punta a integrare consultori e servizi sanitari all’interno delle Case della Comunità, rafforzando la presenza sanitaria nei quartieri e nelle aree periferiche della città.

"Eccellenze per i nostri quartieri - ha precisato il coordinatore alla Sanità della Circoscrizione 2, Giuseppe Genco -, che andranno ad affiancarsi ai presidi già esistenti. Al momento i lavori viaggiano verso la fase finale".