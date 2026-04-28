La sanità torinese piange la scomparsa del professor Riccardo Faletti

La sanità torinese piange la prematura scomparsa del professor Riccardo Faletti, da qualche mese alla guida della radiologia dell'Istituto di Candiolo: aveva solo 46 anni.

Professionista instancabile

A darne notizia Paola Cassoni, direttrice Scuola di Medicina UniTo, in una mail interna con Antonella Trombetta. Faletti, professore ordinario di Radiologia, era dipinto da chi aveva lavorato al suo fianco come un professionista straordinario ed entusiasta, sempre di ispirazione per i più giovani. Lascia la famiglia e due bambini, a cui è giunto l'ideale abbraccio di tutti coloro che lo avevano conosciuto e apprezzato.