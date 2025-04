Parco Dora e passerella Maratona, al via la rimozione dei tronchi dai fiumi

E' partito l’intervento per la rimozione dei tronchi e delle ramaglie di grosse dimensioni accumulatisi contro le pile dei ponti sul fiume Po e sulla Dora, dopo la piena degli scorsi giorni. Le attività di manutenzione, chieste a gran voce dai cittadini, interesseranno soprattutto le passerelle pedonali di Parco Dora e Maratona. Il materiale rimosso verrà provvisoriamente accatastato per poi essere successivamente trasportato in discarica.

La situazione

Sulla passerella di Parco Dora è stato completato l’intervento principale; resta da rimuovere il legname accumulato, operazione che sarà effettuata nei prossimi giorni. Dopo giornate caratterizzate da forti precipitazioni in molti si erano precipitati a fotografare i ponti. In particolare i piloni trasformati in "discariche". I detriti, si sa, rischiano infatti di formare vere e proprie dighe artificiali, ostruendo il regolare deflusso dell’acqua e creando una pressione anomala sui piloni portanti, con conseguenti danni strutturali. Da qui la scelta del Comune di Torino di agire con tempestività.

Un'isola sotto la Maratona

Sulla passerella Maratona, al momento chiusa per lavori ma particolarmente interessata dai depositi di materiale, è stato effettuato nella giornata di lunedì un primo intervento di pulizia sulla campata più vicina alla sponda sinistra. Vicino alla sponda, del resto, era persino crollato un albero. Nei prossimi giorni si proseguirà con la pulizia della campata più distante.

"Dai controlli tecnici sulle infrastrutture - spiegano dall'assessorato competente - non sono emerse criticità che richiedano interventi urgenti. La situazione rimane, comunque, sotto costante monitoraggio".