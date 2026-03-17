Amalia Pagliaro dà il cambio a Andrea Roggia e sale subito in sella

Raccoglie l’eredità di Andrea Roggia e punta a valorizzare il simbolo della Cavalleria: Amalia Pagliaro, 68 anni, è stata eletta all’unanimità nuova presidente della Pro loco di Pinerolo domenica 15 marzo, nell’Assemblea dei soci che ha portato all’elezione del nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2026-2029, dopo la scadenza del mandato direttivo precedente.

Nella serata di ieri, lunedì 16 marzo, il Consiglio Direttivo si è riunito per definire ruoli e cariche interne. Con la presidente faranno parte della squadra i riconfermati: Simone Mana, vicepresidente, Marina Rossetti, segretaria, Valentino Barbieri, Giovanni Bosio e Giuseppe Maretto. I volti nuovi sono il tesoriere Vincenzo D'Onofrio, Franco Charret, Dario Costantino per l’Ufficio Stampa, Anna Gianolio e Annamaria Rosso.

A Pinerolo da 30 anni, Pagliaro non è mai stata parte della Pro loco locale in passato: “Conosco però tantissime altre Pro loco sul territorio, con cui ho collaborato. Il nostro impegno si focalizzerà sul valorizzare gli eventi già avviati, tra cavalli, cani e bici”, afferma.

E così si parte subito a lavorare sulla prossima manifestazione prevista nella città. “Tutti gli sforzi del nostro nuovo direttivo sono concentrati nella prima iniziativa, in calendario per il 26 aprile in piazza d’Armi: la 4a edizione di ‘Pinerolo in Sella’. Su questa manifestazione investiamo molto perché rievoca il legame della città con il cavallo”, sottolinea.

Un’edizione 2026 che porterà una novità: “Proporremo l’iniziativa ‘Pro Loco Food’, un servizio di ristorazione nato per rispondere alle richieste di visitatori e Amministrazione, rivolto al pubblico e agli ambulanti della fiera”.

Con ‘Pinerolo in Sella’ è stata ripresa una grande fiera, quella di primavera, che era andata in crisi qualche anno fa. “Gli operatori commerciali hanno aderito fin dalla prima edizione, formando una coda di 2 chilometri e mezzo di banchi. È una manifestazione con spettacoli equestri di altissimo livello – spiega –. In quell’occasione a Pinerolo, Città della Cavalleria, arrivano tutti i circoli ippici dei territori e molti vengono anche da fuori. Viene sempre un’ospite d’onore, quest’anno sarà Luca Zavattaro, cavaliere che fa volteggio acrobatico”.

Successivamente ci si muoverà per il secondo grande appuntamento dell’anno: la Fiera di San Donato il 30 agosto. “Sarà una giornata cinofila, con i cani del territorio, dimostrazioni e ricerca dispersi. Ha avuto tantissimo successo l’anno scorso e quando qualcosa funziona si ripete”. Si proseguirà in autunno con ‘Pinerolo Pedala’ e con altri appuntamenti che verranno concordati con il Comune.