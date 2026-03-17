Autostrada Torino-Savona: esperti visitano il cantiere per la messa in sicurezza del viadotto Soprana

Conoscere da vicino la complessità delle lavorazioni e le innovative soluzioni progettuali adottate da Autostrada dei Fiori, concessionaria della A6 Torino-Savona, per il miglioramento della resilienza dei viadotti ai carichi da traffico, agli eventi sismici e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

È questo l’obiettivo della visita presso il cantiere del viadotto Sopranda, situato tra gli svincoli di Altare e Savona in direzione sud, di una delegazione del Piarc, la più antica associazione internazionale che opera per promuovere lo sviluppo e la sicurezza delle reti stradali, rappresentando il punto di riferimento globale per l'interscambio di tecnologie del settore. Trentacinque esperti, tra docenti universitari e tecnici di altre concessionarie internazionali, provenienti da Paesi di tutto il mondo, hanno assistito alle operazioni di sollevamento di una porzione di impalcato attraverso uno dei “portali” installati sull’opera. Si tratta di strutture ingegneristiche utilizzate nelle fasi di demolizione del viadotto che consentono il transito veicolare sulla parte di carreggiata non interessata dai lavori, minimizzando l’impatto sulla viabilità.

L’iniziativa si inserisce in un workshop formativo di due giorni organizzato dal Piarc in collaborazione con il centro interdipartimentale Siscon (Safety for InfraStructures and Constructions) del Politecnico del Torino focalizzato sulla sicurezza delle infrastrutture civili, nuove ed esistenti.

L’adeguamento sismico del viadotto Sopranda, parte del Lotto 4 che coinvolge complessivamente 10 viadotti della A6, sarà completato entro l’anno corrente.

Il progetto vede la collaborazione dei professionisti delle diverse realtà del Gruppo Astm: Autostrada dei Fiori, concessionaria per la tratta, Sina, società di

progettazione, e Itinera, Epc contractor.

"L’intervento – sottolinea il gruppo di Tortona – rappresenta l’espressione concreta del modello "one company" di Astm, un approccio grazie al quale viene presidiata l’intera catena del valore delle infrastrutture, integrando sinergicamente pianificazione, progettazione avanzata, esecuzione dei lavori e gestione operativa".