Marciapiedi trasformati in discarica: l’allarme in via Rivarossa

Cumuli di rifiuti, vecchi divani e materassi abbandonati sul marciapiede: è lo scenario segnalato dal consigliere comunale di Fi, Domenico Garcea, in via Rivarossa, all’angolo con corso Giulio Cesare. L’ennesimo allarme rifiuti in Barriera di Milano dopo il recente caso del deposto abusivo di via Ozegna.

L’allarme del consigliere

Garcea denuncia come l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti abbia trasformato alcuni marciapiedi in vere e proprie micro discariche a cielo aperto. “Oltre a essere un danno estetico e ambientale - spiega il consigliere -, questi rifiuti rappresentano un pericolo per i pedoni e un richiamo per ulteriori comportamenti incivili”.

Possibili soluzioni

La richiesta all’amministrazione comunale è quella di un intervento rapido di rimozione e controllo. “Ma servono anche campagne di sensibilizzazione per scoraggiare il fenomeno e garantire una città più pulita e sicura”.