Venaria, "Avanzo elevato cosa nasconde: problemi ignorati e la città resta indietro", Mirco Repetto attacca sul bilancio 2025

"Un avanzo di bilancio non è un risultato da celebrare quando la città è ferma. Mostrare un attivo mentre Venaria vede crescere criticità e disservizi non è un merito: è il segno di ciò che non è stato fatto". Così Mirco Repetto, candidato sindaco della coalizione progressista, interviene sull’avanzo di bilancio annunciato dalla Giunta di centrodestra.



"Ho sempre considerato importante chiudere i bilanci in ordine, ma un avanzo non è un successo se nasce dall’inerzia. Se ci sono risorse disponibili e non vengono utilizzate, significa che si è scelto di non intervenire. E questo non può essere presentato come un risultato positivo". Il ragionamento si sposta quindi sul piano concreto, quello dei problemi quotidiani della città: "E allora la domanda è inevitabile: se davvero ci sono 2 milioni disponibili, perché non sono stati utilizzati? Perché non si è messo mano alle scuole che necessitano lavori? Perché le palestre restano inagibili? Perché non si è garantito un collegamento adeguato con il Polo Sanitario? Perché strade e marciapiedi continuano a deteriorarsi senza interventi?». Davanti a queste urgenze, per Repetto il dato contabile assume un significato preciso: «Parlare di avanzo è quasi un’ammissione: si poteva fare, ma non si è fatto".



Da qui l’affondo politico. "Un avanzo così ampio può voler dire solo due cose - evidenzia il candidato sindaco della coalizione progressista - risorse lasciate inutilizzate quando servivano, oppure scelte rinviate per non assumersi responsabilità. In entrambi i casi, non è buona amministrazione. Una città non si governa accumulando fondi mentre i problemi si aggravano. Una città si governa investendo, programmando, intervenendo dove serve. Le risorse pubbliche devono tradursi in opere, manutenzioni, servizi, qualità della vita. Non in una narrazione autocelebrativa fatta di numeri che non cambiano la vita delle persone".



La coalizione progressista è pronta per un cambio di passo, mettendo al centro del programma ciò che in questi cinque anni e mezzo è rimasto indietro. "Le risorse pubbliche devono diventare interventi, manutenzioni, servizi. Non un numero da esibire per coprire l’assenza di decisioni. Venaria non ha bisogno di contabilità compiaciute: ha bisogno di risposte e di scelte nette", conclude Repetto.