Torna la banda del tombino, spaccate questa notte vicino alla Gran Madre

Ancora spaccate nel cuore di Torino. Brutto risveglio la mattina del 1° Maggio per i commercianti di via Monferrato, dove questa notte è entrata in azione la "banda del tombino".

Siamo a pochi passi dalla Gran Madre. Nella strada, completamente pedonale, alcuni malviventi hanno estratto la pesante griglia di metallo dallo scolo e l'hanno scagliata contro le vetrine come un'arma. Una scena già vista più volte in passato.

I ladri hanno mandato in frantumi quella della cioccolateria Spegis al civico 20, una delle più recenti aperture commerciali in via Monferrato, e forzato la serranda del parrucchiere Art Hair Loredana poco più avanti al 23. Come si vede dagli scatti le maglie di metallo sono state deformate.