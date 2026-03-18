A Rivalta scuole aperte in occasione delle consultazioni referendarie

L'amministrazione comunale di Rivalta, per non interrompere la normale attività didattica, in questa tornata elettorale ha organizzato il trasferimento dei seggi elettorali.

Le operazioni di voto si svolgeranno, a seconda dei casi, al Castello degli Orsini e nelle sedi di alcune associazioni cittadine che hanno accolto l'invito del Comune a mettere a disposizione i propri locali sul territorio. “Spero che i bambini e le bambine non si arrabbino per questa scelta - dichiara il Sindaco Sergio Muro. Loro sicuramente avrebbero voluto stare a casa in vacanza, ma la scuola è la nostra priorità e i bambini e le bambine di Rivalta devono poterla frequentare tutti i giorni del calendario scolastico. Da anni sosteniamo con ogni sforzo il diritto allo studio e questo è un tassello importante di questa visione. Ringrazio le dirigenti scolastiche e le insegnanti per aver condiviso con noi questa scelta”.

Nella scelta delle nuove sedi si è tenuto conto del criterio della prossimità e della vicinanza alle scuole di riferimento per ciascuna sezione: in questo modo per gli elettori gli spostamenti saranno minimi. “Mi sembra anacronistico che nel 2026, con tutta la tecnologia e gli spazi pubblici che abbiamo a disposizione, si debbano chiudere le scuole, costringere i bambini a stare a casa e obbligare le famiglie a riorganizzarsi per tre giorni – aggiunge il Sindaco Sergio Muro. Questa modalità di voto l’avevamo sperimentata già nel 2021 in occasione delle elezioni comunali con successo. Il prossimo passo sarà rendere definitive alcune delle nuove sezioni elettorali per tutte le prossime elezioni. Mi auguro poi che vengano cambiate le leggi che regolano le operazioni di voto – si devono sigillare ancora le aule con lo scotch e firmare sopra – magari consentendo di accorpare in un grande salone più seggi elettorali – senza dover ricreare vere e proprie stanze – in modo da rendere più semplice per tutti questa scelta”.

La riorganizzazione dei seggi è stata decisa e programmata in accordo con gli Uffici comunali e le Direzioni scolastiche, con la supervisione e l'approvazione della Prefettura e della Questura di Torino. Domenica 22 e lunedì 23 marzo dipendenti del Comune saranno presenti davanti alle scuole, a disposizione degli elettori per fornire informazioni e indicazioni su come raggiungere le nuove sedi dei seggi.

L'elenco completo dei seggi è pubblicato sul sito del Comune di Rivalta a questo link https://www.comune.rivalta.to.it/media/2299