Il parcheggio per Asia occupato dal vicinato. Dopo i vigili arrivano le ritorsioni

Nonostante il nuovo parcheggio riservato, continuano i problemi per mamma Franca e la figlia Asia. Avevamo raccontato che lo stallo a loro riservato per l'invalidità motoria al 100% di Asia, colpita da tetraparesi, era stato spostato dopo le varie denunce a mezzo stampa.

L'inciviltà dei vicini di casa

Ma se finalmente la famiglia residente in San Donato sperava di aver risolto la questione, si è messa in mezzo l'inciviltà del vicinato. La signora Franca ha infatti riportato al consigliere di circoscrizione 4 Walter Caputo, che aveva già seguito la faccenda, che il parcheggio a loro riservato viene spesso occupato da mezzi senza contrassegno, senza diritto a posteggiare l'auto tra le quattro strisce gialle.

Una volta che la famiglia chiama la polizia locale per multare e far spostare l'auto, successivamente si ritrova delle ritorsioni come nuove righe sulla fiancata o uno specchietto spaccato.

Parcheggio spostato a luglio

Il parcheggio per disabili era stato spostato a luglio dello scorso anno da via Avellino 22 a via Capua, dopo che per molto tempo Franca e Michele avevano richiesto di risolvere la situazione dell'assenza di una discesa nei pressi dello stallo, che li costringeva a percorrere circa 30 metri in mezzo alla strada dopo essere passati dalla rampa più vicina.

Inoltre, visto che per salire sul furgone la ragazza in carrozzina deve passare da una pedana posteriore che occupa spazio, spesso le auto parcheggiavano a cavallo delle strisce gialle, rendendo impossibile la salita sul mezzo.