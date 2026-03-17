Dai bambini agli anziani: la solitudine di chi chiama il Telefono Amico. Il racconto dei volontari: "Il nostro ruolo è ascoltare" [VIDEO]

C'è chi si sente solo e vuole qualcuno con cui parlare, c'è chi ha bisogno di sostegno e chi vive una fase di depressione. C'è anche chi pensa al suicidio: sono le persone che chiamano il Telefono Amico di Torino, il servizio di volontariato che da oltre sessant'anni ascolta chi ha bisogno quando la disperazione, la tristezza o la solitudine aumentano e c'è bisogno di una voce amica. Al Podcast a domicilio Giovanni e Daniele, insegnanti e volontari dell’associazione, hanno raccontato come funziona il servizio e come sono cambiate le persone che chiamano o scrivono su Whatsapp al numero dedicato.

Da qualche anno è possibile non solo chiamare ma scrivere su Whatsapp: sono soprattutto i più giovani a utilizzare questo mezzo, anche se chi si rivolge al Telefono Amico è di ogni età. Si tratta di uno strumento in più per poter raggiungere anche le nuove generazioni, meno abituate a telefonare e più a chattare. "C'è un gran bisogno di essere ascoltati, sia da parte degli adulti che dei giovani - ha spiegato Giovanni - così abbiamo aggiunto la possibilità di usare Whatsapp, che usano soprattutto i giovani".

I motivi che spingono i più piccoli a chiedere aiuto sono legati soprattutto alla scuola, con le sue richieste sempre più pressanti, e i genitori. Molti anziani invece chiamano dalle case di riposo, dove soffrono una gran solitudine. "Il fondo comune delle richieste è che ci si sente soli - continua Giovanni - ma sono solitudini diverse quelle di giovani e anziani. Chiamano molti anziani dalle RSA ma anche persone con disagi mentali dalle strutture, nonostante siano seguiti da medici e psicologi".

Il volontario del Telefono Amico, infatti, è bene sottolinearlo, non è uno psicologo e non vuole sostituirsi a lui. "Cerchiamo di non stare tanto sugli argomenti ma di capire cosa c'è sotto, la storia è un veicolo delle emozioni - spiega Daniele -. Ma il nostro ruolo non è di aiutare a risolvere un problema, ma di accogliere e ascoltare, di stare con le persone".

Il Telefono Amico nacque proprio come numero da chiamare da parte di chi stava per compiere suicidio, ma nel tempo è evoluto in un servizio di ascolto più disparato. "Oggi più che depressione avverto tanta solitudine - racconta Daniele -, tanto bisogno di comunicare".

Per chiamare Telefono Amico 011.3195252 o su Whatsapp 324 0117252. www.telefonoamicotorino.it

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