Giornata della Memoria delle vittime innocenti delle mafie, gli appuntamenti organizzati a Nichelino

Il 21 marzo è la XXXI Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Anche il Comune di Nichelino organizza una serie di appuntamenti.

Libri e spettacoli teatrali

Domani, giovedì 19 marzo, dalle ore 20.45 alla biblioteca Arpino è in programma la presentazione del 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼 "𝗗𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗺𝗮𝗳𝗶𝗮". Venerdì 27 marzo, alle ore 11, al teatro Superga è invece in calendario lo spettacolo "𝗚𝗹𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶", riservato agli studenti delle scuole superiori e delle Agenzie Formative di Nichelino.

Sabato il corteo a Torino

Sabato 21 marzo è in programma il corteo nazionale a Torino, con partenza alle 9 da piazza Solferino, cui prenderà parte anche una delegazione della città di Nichelino.