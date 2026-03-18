Uil trasporti rinnova i suoi vertici in Piemonte: il nuovo segretario è Orazio Colapietra

E' Orazio Colapietra il nuovo segretario generale regionale di Uil Trasporti Piemonte. Con lui, in segreteria, ci sono Antonio Mollica, Daniele Beltramelli, Marco Bringhen, Gerardo Migliaccio e Alessandro Porta. E' quanto è emerso nell'ambito del Congresso regionale che si è tenuto questa mattina presso la sala congressi del Museo Nazionale dell'Automobile.



Gli interventi dei delegati hanno toccato tutte le aree operative legate al trasporto, dal settore aeroportuale a quello del trasporto pubblico locale, dai servizi di igiene ambientale al trasporto merci e logistica e così via, evidenziando le criticità legate a ciascun settore, ma evidenziando, al contempo, la soddisfazione per i risultati ottenuti.



Non è mancato il forte richiamo alla tutela del diritto alla parità retributiva e di possibilità di carriera delle lavoratrici rispetto ai colleghi uomini, così come non poteva mancare la riflessione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, elemento col quale occorre confrontarsi per non subire il cambiamento, ma per gestirlo. Un'attenzione particolare è stata dedicata anche alla grave e, purtroppo, dilagante tematica delle aggressioni al personale operante nei vari compartimenti del mondo dei trasporti.



L'intervento del segretario confederale regionale, Gianni Cortese, ha poi richiamato l'attenzione sulla delicata situazione economica legata a doppio filo agli scenari politici globali, ricordando la vocazione europeista della Uil, senza tralasciare il fondamentale passaggio sulla campagna "zero morti sul lavoro" che la Uil sta conducendo in tutta Italia ormai da mesi per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sicurezza sul lavoro. Nel suo intervento di chiusura, il segretario generale Uil Trasporti Nazionale, Marco Verzari, ha posto l'accento sulla necessità di sviluppare sempre più la sinergia fra i vari comparti del trasporto.