Alluvione di aprile 2025, Lega: "In arrivo altri 45 milioni di euro per il Piemonte"

A seguito dei gravi eventi alluvionali che tra il 15 e il 17 aprile 2025 hanno colpito duramente numerosi territori piemontesi, il Governo ha stanziato altri 45 milioni di euro destinati alla gestione dell’emergenza e al sostegno delle comunità colpite.

"Si tratta di un intervento fortemente voluto e sostenuto dalla Lega del Canavese e delle Valli di Lanzo, che fin da subito si è attivata a tutti i livelli istituzionali per garantire risorse concrete al Piemonte e ai territori danneggiati.

Le nuove risorse si aggiungono ai fondi già messi a disposizione nei mesi scorsi, portando a circa 90 milioni di euro complessivi destinati agli interventi successivi all’emergenza.

I fondi saranno utilizzati per interventi urgenti e opere di messa in sicurezza del territorio, per il sostegno alle aziende agricole e alle attività produttive e per garantire ristori ai cittadini che hanno subito danni a causa dell’alluvione.

La Lega ha lavorato con determinazione affinché il Piemonte non venisse lasciato solo in un momento così difficile. Questo stanziamento rappresenta una risposta concreta ai bisogni del territorio e delle comunità colpite.

L’impegno continuerà anche nei prossimi mesi per assicurare ulteriori interventi di prevenzione, tutela del territorio e sostegno alla ripresa economica delle aree interessate" così il deputato Alessandro Giglio Vigna.