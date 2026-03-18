Collegno, arriva la testimonianza di Antonio Bartuccio con "Sui sedili posteriori, la nuova libertà"

La testimonianza di Antonino Bartuccio arriva a Collegno. Venerdì 20 marzo alle 18 si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “Sui sedili posteriori, la nuova libertà”, un momento di confronto e riflessione dedicato ai temi della legalità, del coraggio civile e della responsabilità collettiva.

Bartuccio racconterà il proprio percorso umano e istituzionale: la scelta di denunciare pressioni e intimidazioni della criminalità organizzata durante il suo mandato da sindaco di Rizziconi, il coraggio di schierarsi apertamente dalla parte dello Stato e la vita sotto protezione che ne è seguita. Una vicenda che segna un “prima” e un “dopo”: dall’impegno amministrativo nella sua comunità alla decisione di trasformare la propria esperienza in una testimonianza pubblica, con l’obiettivo di promuovere una cultura della legalità e invitare cittadini e istituzioni a non cedere mai al silenzio, scegliendo sempre la via della denuncia.

L’iniziativa è promossa dalla Città di Collegno e da Avviso Pubblico, la rete degli amministratori locali impegnati nel contrasto alle mafie. L’appuntamento si colloca alla vigilia del Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie del 21 marzo, ricorrenza istituita con legge dello Stato per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie e rinnovare l’impegno civile nella lotta alla criminalità organizzata.

L’incontro rappresenta un’occasione importante per ascoltare una testimonianza diretta e riflettere insieme sul valore della responsabilità individuale e collettiva nella difesa della legalità.

L’appuntamento, aperto a tutti fino ad esaurimento posti, è per venerdì 20 marzo alle ore 18 in Sala Consiliare della Città di Collegno di via Pastrengo 9.