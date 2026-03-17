Venaria Express, un servizio speciale di Gtt per godersi da vicino la fioritura dei ciliegi alla Reggia

Per accompagnare il programma di iniziative legate alla fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria – uno degli appuntamenti più attesi della primavera – da sabato 21 marzo a lunedì 6 aprile GTT potenzia il servizio della linea “Venaria Express”, che collega Torino con la Reggia, i Giardini e il Parco La Mandria.

Tra le novità proposte per il 2026, Una sera sotto i ciliegi in fiore con l’apertura serale straordinaria dei Giardini. I cento ciliegi della Reggia saranno illuminati dalle 19.00 alle 23.00, offrendo al pubblico uno spettacolo suggestivo anche dopo il tramonto. Per l’occasione la Reggia resterà inoltre eccezionalmente aperta anche di lunedì. Gli aggiornamenti sulla data indicativa conclusiva delle fioriture sono disponibili sul sito lavenaria.it.



Nel dettaglio, la frequenza del Venaria Express sarà incrementata come segue:

● Dal 21 marzo al 2 aprile:

○ Un bus ogni ora nella fascia oraria 6.30 (prima partenza da Torino) - 18.30

○ Frequenza di due ore nella fascia 18.30-22.30 (ultima partenza da Torino)

○ Ultimo ritorno da Venaria 23.34

● Il giorno 3 aprile:

○ Un bus ogni mezz’ora nella fascia oraria 6.30 (prima partenza da Torino) - 18.30

○ Frequenza di un’ora nella fascia 18.30-22.30 (ultima partenza da Torino)

○ Ultimo ritorno da Venaria 23.34

● I giorni 4, 5 e 6 aprile:

○ Un bus ogni mezz’ora con prima partenza da Torino alle ore 8.30 e ultima alle ore 19.30

○ Ultimo ritorno da Venaria alle 20.34



Le corse termineranno alternativamente al Parco La Mandria e ai Giardini della Reggia, per facilitare l’accesso e distribuire i visitatori tra i diversi ingressi, tenendo conto degli orari di apertura del Parco (fino alle 18.00 fino al 28 marzo e fino alle 20.00 dal 29 marzo).

Nei giorni infrasettimanali il servizio sarà effettuato con autobus da 12 metri e sarà utilizzabile con i titoli di viaggio ordinari GTT (biglietti e abbonamenti).



Nelle giornate di sabato, domenica e festivi il collegamento sarà invece gestito con mezzi extraurbani e con una tariffa dedicata: 7 euro al giorno, 4 euro per i titolari di Torino+Piemonte Card, mentre il servizio è gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Nei weekend e festivi i mezzi saranno dotati di POS per il pagamento a bordo e nei pressi delle principali fermate della città (Piazza Castello e Piazza XVIII Dicembre) saranno presenti assistenti alla clientela GTT per l’acquisto dei titoli di viaggio e per fornire informazioni ai clienti.

“Potenziare il servizio del Venaria Express significa offrire un modo comodo, sostenibile e accessibile per raggiungere uno dei luoghi simbolo del nostro territorio, lasciando l’auto a casa e godendosi pienamente l’esperienza”, commenta Chiara Foglietta, assessora alla Mobilità e Trasporti della Città di Torino.