"Vegeta è morto (e l'ho ucciso io!)": Gianluca Iacono arriva a Torino

Gianluca Iacono porta in scena lo spettacolo "Vegeta è morto (e l’ho ucciso io!)", scritto da Frekt e interpretato dallo stesso Iacono. L'appuntamento è per sabato 21 marzo al teatro Cardinal Massaia.

Lo show porterà il pubblico torinese dentro un racconto personale, ironico e sorprendente, in cui comicità e riflessione si intrecciano in modo originale. Non si tratta di un semplice spettacolo di doppiaggio dal vivo, ma di un vero e proprio viaggio nella mente dell’attore, dove voci e personaggi diventano strumenti per raccontare identità, cambiamento e consapevolezza.

Al centro della scena c’è il confronto con Vegeta, il celebre Principe dei Saiyan che ha reso Iacono una delle voci più riconoscibili al grande pubblico. Uno scontro simbolico e divertente che diventa il punto di partenza per una narrazione più ampia e personale.

Accanto a lui "compariranno" anche altri personaggi iconici, da Gordon Ramsay a Marshall Eriksen, fino ad Shota Aizawa, in uno spettacolo irriverente, coinvolgente e mai scontato, capace di parlare sia agli appassionati del mondo nerd sia a chi cerca un'esperienza teatrale contemporanea.