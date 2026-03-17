Riapre la stagione di visite al Castello di Mombasiglio (Foto e Video)

Con la stagione primaverile riapre alle visite il Castello di Mombasiglio, con il suo Museo Napoleonico “Generale Bonaparte”, il Museo dei marmi e delle pietre del territorio e la possibilità di salita sulla torre panoramica, dalla quale si può godere di una suggestiva vista sulle vallate, sulle Alpi e sui dintorni. La struttura sarà visitabile dal 21 marzo alla fine di ottobre 2026, ogni sabato dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 18. La gestione delle visite è affidata a CoopCulture.

LE VISITE

Sono possibili visite per le scolaresche infrasettimanali, previa prenotazione. Prenotazioni presso CoopCulture al call center 011.19560449 oppure mondoviculture@coopculture.it o, ancora, direttamente sul sito https://castellodimombasiglio.it

LE TARIFFE

Il biglietto intero è acquistabile al prezzo di € 8,00; ridotto € 6,00 (minori di 14 anni e over 65 anni, residenti nel Comune di Mombasiglio); ridotto gruppi € 5,00 (per un minimo di 25 persone); ridotto scuole € 5,00 (per un minimo di 15 alunni); gratuito per visitatori di età compresa tra 0 e 5 anni, persone con disabilità* (con accompagnatore per chi lo necessita), titolari Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta, giornalisti accreditati e guide turistiche abilitate.



LE NUOVE INIZIATIVE

Oltre alla possibilità delle visite museali, in questa stagione il Castello propone:

QRCode in lingua italiana, francese e inglese.

Adesione al circuito “Castelli aperti”.

Adesione al circuito culturale di Villa Tornaforte-Aragno, con iniziative di valorizzazione in occasione delle ricorrenze di Solstizi ed Equinozi. La prossima iniziativa è in programma proprio sabato 21 marzo, in coincidenza con l’Equinozio di Primavera: alle ore 15.00, spettacolo con Max Mao della Compagnia Teatro Marenco di Ceva, autore del libro "Storie di Borganza", alla chitarra Manuel Alciati.

Alla conferenza erano presenti per l'occasione il Presidente della Provincia di Cuneo e Sindaco della Città di Mondovì Luca Robaldo, il Presidente della Fondazione Castello di Mombasiglio Giorgio Raviolo, il Vice Presidente della Fondazione Mattia Germone e il Consigliere Marco Benzo, insieme al Presidente dell’Unione Montana delle Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Sindaco di Ceva Fabio Mottinelli e alla rappresentante del Consiglio di Amministrazione del GAL Mongioie, nonché Sindaco di Viola, Romana Daniello. I rappresentanti del territorio sono accolti dalla Presidente dell'ATL del Cuneese Gabriella Giordano, dai consiglieri Mariano Occelli e Daniela Bianco con il Direttore Daniela Salvestrin.

Le dichiarazioni a margine della conferenza di presentazione (GUARDA IL VIDEO)

Bambini. Domenica 19 aprile, dalle ore 14 alle 18, si svolgerà l'iniziativa “Disegniamo l’Arte al Castello di Mombasiglio”, con attività di disegno libero dedicato ai bimbi che visiteranno il castello: a loro disposizione album e colori per rappresentare le sale o il giardino, trasformando la visita in momento creativo.



La ricorrenza storica. Il 9 maggio si terrà un pomeriggio di studi con la Società per gli studi storici di Cuneo nel 230° anniversario della prima Campagna d’Italia.



Ciclo di conferenze a tema storico-culturali. Gli incontri saranno programmati nei mesi di maggio,giugno e luglio 2026, con la partecipazione di autorevoli studiosi e scrittori.

Mostra "Dal deserto all'Impero". Alcune opere del Museo Bonaparte del Castello di Mombasiglio saranno esposte a Milano dal 19 marzo nello spazio MU.RO. nella Mostra “Dal deserto all’Impero”, iniziativa realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato di Milano.

L’evento. Il 9 agosto, alle ore 21.00, nel parco del castello tornerà - dopo il grande successo della scorsa estate - il Concerto delle Bande Musicali di Ceva e Mondovì.