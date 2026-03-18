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Sport | 18 marzo 2026, 13:30

La Cremonese esonera ‘Mister Salvezza’ Davide Nicola

Dopo un inizio di campionato entusiasmante un filotto di sconfitte penalizza l’allenatore vigonese

Davide Nicola (foto pagina Facebook Us Cremonese)

Davide Nicola (foto pagina Facebook Us Cremonese)

Dopo diverse imprese, Davide Nicola non riesce a riconfermarsi a Cremona. L’allenatore vigonese è stato sollevato dall’incarico poco fa, assieme al suo staff, con una nota della società che lo ringrazia “per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano”: sulla panchina grigiorossa arriva Marco Giampaolo. Un triste epilogo di una stagione partita in maniera entusiasmante, con una vittoria alla prima giornata con il Milan di Allegri, grazie a un’acrobazia di Bonazzoli. E fino a 15 giornate fa il campionato della Cremonese era a dir poco stellare, poi la squadra è caduta in un baratro con 11 sconfitte e solo 4 pareggi. L’ultima vittoria risale al 7 dicembre scorso, contro il Lecce, e proprio la sconfitta a Lecce di 20 giorni fa e quella di lunedì sera con la Fiorentina, due dirette rivali per la salvezza, sono costate il posto a Nicola. La squadra, infatti, è sprofondata al terz’ultimo posto a 3 punti dai salentini che al momento conservano virtualmente la categoria.

‘Mister Salvezza’ non è riuscito a mettere il suo settimo sigillo dopo Crotone, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e Cagliari, con alcune di queste, a partire da Crotone, che sono state delle vere e proprie imprese sportive, tramandate negli annali del calcio. Nicola ha affidato alla sua pagina Facebook il messaggio di addio alla panchina grigiorossa: “Desidero ringraziare la società per l’opportunità di guidare questa squadra in una stagione così impegnativa. È stato un percorso intenso, affrontato con dedizione e grande senso di responsabilità. Un ringraziamento speciale va ai calciatori e a tutte le persone che operano all’interno del Club con competenza e passione. Un pensiero particolare è rivolto ai tifosi della Cremonese, che hanno sostenuto la squadra con attaccamento e rispetto per tutta la stagione. Lascio con la convinzione che insieme saremmo potuti arrivare all’obiettivo”.

Marco Bertello

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