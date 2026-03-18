La Cremonese esonera ‘Mister Salvezza’ Davide Nicola

Dopo diverse imprese, Davide Nicola non riesce a riconfermarsi a Cremona. L’allenatore vigonese è stato sollevato dall’incarico poco fa, assieme al suo staff, con una nota della società che lo ringrazia “per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano”: sulla panchina grigiorossa arriva Marco Giampaolo. Un triste epilogo di una stagione partita in maniera entusiasmante, con una vittoria alla prima giornata con il Milan di Allegri, grazie a un’acrobazia di Bonazzoli. E fino a 15 giornate fa il campionato della Cremonese era a dir poco stellare, poi la squadra è caduta in un baratro con 11 sconfitte e solo 4 pareggi. L’ultima vittoria risale al 7 dicembre scorso, contro il Lecce, e proprio la sconfitta a Lecce di 20 giorni fa e quella di lunedì sera con la Fiorentina, due dirette rivali per la salvezza, sono costate il posto a Nicola. La squadra, infatti, è sprofondata al terz’ultimo posto a 3 punti dai salentini che al momento conservano virtualmente la categoria.

‘Mister Salvezza’ non è riuscito a mettere il suo settimo sigillo dopo Crotone, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e Cagliari, con alcune di queste, a partire da Crotone, che sono state delle vere e proprie imprese sportive, tramandate negli annali del calcio. Nicola ha affidato alla sua pagina Facebook il messaggio di addio alla panchina grigiorossa: “Desidero ringraziare la società per l’opportunità di guidare questa squadra in una stagione così impegnativa. È stato un percorso intenso, affrontato con dedizione e grande senso di responsabilità. Un ringraziamento speciale va ai calciatori e a tutte le persone che operano all’interno del Club con competenza e passione. Un pensiero particolare è rivolto ai tifosi della Cremonese, che hanno sostenuto la squadra con attaccamento e rispetto per tutta la stagione. Lascio con la convinzione che insieme saremmo potuti arrivare all’obiettivo”.