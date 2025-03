Morto a 72 anni Pancrazio Chiruzzi, storico boss della malavita torinese

E' morto la notte scorsa, all'età di 72 anni, Pancrazio Chiruzzi, uno dei boss della malavita torinese degli anni Settanta. Era stato soprannominato "il solista del kalashnikov": fatale una grave forma di polmonite, che lo aveva costretto al ricovero in ospedale alcune settimane fa.

Boss della mala negli anni Settanta

Originario della provincia di Matera, la sua avventura da rapinatore era iniziata nel 1971. Fu arrestato undici volte e riportò condanne per oltre 30 anni: tornò a piede libero solo nel 2012, grazie ad alcuni sconti di pena.

Chiruzzi preparava i suoi colpi in Italia e in altri Paesi europei (banche, uffici postali, treni furgoni blindati erano i suoi obiettivi) con una meticolosità che lo aveva reso celebre e che era praticamente diventata la sua firma. Aveva il gusto della battuta: quando fu catturato per una rapina all’estero disse: "Con tutti gli italiani che portano i soldi in Svizzera, dovreste premiarmi, perché sono quello che li riporta in Italia".

Gli ultimi anni trascorsi a Cavagnolo

Negli ambienti della mala era chiamato Pan: gli ultimi anni li ha trascorsi in una villetta a Cavagnolo, nel Chivassese, dove si era ritirato dopo aver definitivamente lasciato il carcere.