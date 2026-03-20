Al via il nuovo bando “Eventi for all” di Fondazione CRT

Sagre, feste di paese, rievocazioni storiche e grandi eventi tematici legati alle tradizioni e ai prodotti del territorio: prende il via il nuovo bando “Eventi for all” della Fondazione CRT, dedicato a sostenere iniziative capaci di valorizzare le eccellenze locali, rafforzare la partecipazione delle comunità e promuovere un turismo responsabile e sostenibile in Piemonte e Valle d’Aosta.

Il bando nasce con l’obiettivo di accompagnare gli organizzatori di eventi territoriali nella realizzazione di manifestazioni sempre più accessibili, inclusive e attente alla sostenibilità ambientale e sociale. Al centro dell’iniziativa vi sono infatti l’accessibilità universale, la partecipazione delle comunità locali, la governance partecipata e una comunicazione di qualità capace di raggiungere pubblici ampi e diversificati, valorizzando anche il ruolo dei giovani e dei volontari.

“Il nuovo bando Eventi for all rappresenta l’evoluzione del percorso che da anni la Fondazione CRT porta avanti, anche in collaborazione con partner qualificati, per promuovere una società più aperta e partecipata- afferma la Presidente della Fondazione CRT Anna Maria Poggi -. La cultura dell’accessibilità e dell’inclusione si costruisce ogni giorno, in tutti gli ambiti della vita sociale e culturale. Anche gli eventi che animano e arricchiscono il territorio possono diventare occasioni concrete di partecipazione per tutti. Con questo bando vogliamo valorizzare e incoraggiare quelle iniziative che fanno dell’attenzione alle persone e alla qualità dell’esperienza una componente strutturale della propria progettazione”.

Il Piemonte e la Valle d’Aosta si distinguono per un tessuto socio-culturale ricco e diffuso, con oltre 500 manifestazioni ufficialmente riconosciute tra sagre, fiere ed eventi culturali. Nel 2024 il Piemonte ha registrato 6,28 milioni di arrivi e 16,89 milioni di presenze turistiche, con oltre il 53% dei pernottamenti provenienti dall’estero, mentre la Valle d’Aosta ha raggiunto i valori più alti della propria serie storica con 1,4 milioni di arrivi e oltre 3,9 milioni di presenze. Dati che confermano il forte potenziale turistico dei territori, in cui gli eventi rappresentano un importante fattore di attrattività e di sviluppo locale.

Accanto a questa crescita, emerge tuttavia l’esigenza di rafforzare gli standard di accessibilità e sostenibilità delle manifestazioni, elementi sempre più centrali per garantire una partecipazione ampia e consapevole, ridurre l’impatto ambientale e contribuire agli obiettivi dell’Agenda 2030.

Anche il recente World Summit on Accessible Tourism (WSAT), svoltosi a Torino dal 5 al 7 ottobre 2025 grazie anche al contributo della Fondazione CRT, ha posto al centro del dibattito le “destinazioni for all”, promuovendo esperienze, politiche e pratiche per un turismo realmente accessibile e inclusivo.

Il bando “Eventi for all” – che è stato preceduto da un’attività formativa propedeutica realizzata in collaborazione con ISITT – Istituto Italiano per il Turismo per Tutti - prevede due linee di intervento:

• Linea A – Grandi eventi di sviluppo territoriale, dedicata alle manifestazioni di maggiore dimensione e impatto;

• Linea B – Piccoli eventi di prossimità, rivolta alle iniziative locali capaci di rafforzare la coesione e la partecipazione delle comunità.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 30 aprile 2026.