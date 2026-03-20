Torino: Casa Futura apre una nuova residenza per anziani autosufficienti in Crocetta

Una nuova residenza dedicata agli anziani autosufficienti ha aperto nel quartiere Crocetta. Si tratta della nuova struttura di Casa Futura, realtà considerata tra i punti di riferimento a livello nazionale nel settore delle case famiglia per la terza età, che porta così a sei il numero delle sedi operative sul territorio italiano.

La nuova casa famiglia si trova in Corso Luigi Einaudi 49, in una posizione centrale ed esclusiva, a pochi passi dai Giardini del Fante. La struttura può accogliere fino a sei ospiti ed è stata progettata per offrire un ambiente elegante e familiare, lontano dal modello delle grandi strutture assistenziali e più vicino a quello di una casa privata di alto livello.

L’idea alla base del progetto è quella di offrire agli anziani autosufficienti una soluzione abitativa che permetta di continuare a vivere in autonomia ma con la sicurezza di un supporto costante e con la possibilità di condividere la quotidianità con altre persone.

«Il nostro obiettivo – spiega il fondatore John Fornaresio – è quello di creare luoghi dove le persone possano sentirsi a casa, non in una struttura. Puntiamo su piccoli gruppi proprio per garantire attenzione reale, relazioni umane e un’elevata qualità della vita. I nostri ospiti non sono numeri, ma persone con una storia che meritano rispetto, cura e serenità».

Tra i servizi offerti vi è l’assistenza garantita 24 ore su 24, anche per quanto riguarda il supporto nella gestione delle terapie farmacologiche nel rispetto dei piani terapeutici individuali. A questo si affiancano attività ricreative, programmi di stimolazione cognitiva e attività motorie di gruppo pensate per mantenere attive le capacità fisiche e mentali degli ospiti.

Particolare attenzione è riservata anche al benessere fisico, con trattamenti personalizzati effettuati da una massoterapista professionista. La ristorazione rappresenta un altro punto centrale del servizio: i pasti vengono preparati quotidianamente con prodotti freschi e di qualità e possono essere personalizzati secondo le esigenze nutrizionali degli ospiti.

Completano l’offerta servizi come la lavanderia e l’organizzazione della vita quotidiana, con l’obiettivo di garantire un contesto sereno e confortevole.

Uno degli elementi distintivi del modello Casa Futura è inoltre la totale libertà negli orari di visita: parenti e amici possono accedere alla residenza senza limitazioni. Una scelta che nasce dalla volontà di mantenere un rapporto costante tra ospiti e familiari e di garantire la massima trasparenza nella gestione della struttura.

«Crediamo molto nel rapporto con le famiglie – aggiunge Fornaresio – per questo le nostre porte sono sempre aperte. La fiducia passa anche dalla possibilità di vedere con i propri occhi, in qualsiasi momento, come vivono i propri cari».

Il modello delle case famiglia di piccole dimensioni rappresenta una delle risposte emergenti ai nuovi bisogni della popolazione anziana, sempre più orientata verso soluzioni che uniscano autonomia, sicurezza e socialità.

Con questa nuova apertura torinese, Casa Futura consolida la propria presenza a livello nazionale, confermando un modello che punta a ridefinire il concetto di residenzialità per la terza età: non solo assistenza, ma qualità della vita, relazioni e dignità della persona.

Dove sono dislocate le altre sedi?

Casa Futura ad oggi è presente sul territorio Torinese e in prima cintura, nelle seguenti sedi:

TORINO:

Corso Duca degli Abruzzi 4

Corso Luigi Einaudi 49

Corso Potenza 90

Corso Umbria 25

Via Gaetano Mosca 5

CHIVASSO:

Via Mazzè 10

Per informazioni: 389 5657474

E-mail: info@casafuturatorino.it