Sotto la Mole la maxi-asta da 200 auto multi-brand: Soluzioni per ogni esigenza su Gobid.it

Torino si conferma capitale dell’auto, ma questa volta lo fa guardando al futuro della mobilità sostenibile e accessibile. La Liquidazione Giudiziale n. 1/2025 del Tribunale di Torino apre le porte a un’opportunità straordinaria: 200 vetture pronte a tornare in strada attraverso un’asta online che promette di scuotere il mercato locale. In un’epoca in cui l’usato è diventato la scelta intelligente per chi cerca affidabilità senza lunghe attese, questa maxi-asta su Gobid.it rappresenta il "place to be" per chiunque sia alla ricerca di un affare su quattro ruote.

Il catalogo? Un vero mosaico di possibilità, capace di parlare a tre mondi diversi ma complementari:

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La Generazione Z e le famiglie: libertà in movimento

Per chi è alla ricerca della prima auto o di un mezzo affidabile per la gestione dei ritmi famigliari, la maxi-asta online offre una selezione vastissima di modelli di grande serie, pilastri del mercato per solidità e qualità. Oltre 100 soluzioni, tra cui spiccano city-car di ultima generazione e crossover urbani. Tra i modelli di grande serie figurano i nomi che hanno fatto la storia delle nostre strade: dalle intramontabili Fiat Panda e 500, ideali per i parcheggi in centro, fino alle tecnologiche Toyota Yaris, Lancia Ypsilon. Un occhio di riguardo è rivolto anche al portafoglio e all'ambiente: la significativa presenza di auto ibride e a GPL rende questa selezione la risposta perfetta per chi vuole muoversi a Torino rispettando i limiti ambientali e abbattendo i costi di gestione.

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Professionisti e Dealer: un bacino d’affari nel cuore del distretto automotive

Per gli addetti ai lavori, questa vendita si trasforma in una vera miniera di opportunità per alimentare il proprio business. Titolari di saloni, rivenditori e carrozzieri potranno scegliere tra un’ampia selezione di veicoli, tra cui proposte firmate dai giganti come Renault, Opel Ford, Citroen che si configurano come investimenti estremamente vantaggiosi. Si tratta di numerosi asset ideali per essere ripristinati e reimmessi sul mercato, intercettando la fortissima domanda di veicoli usati in pronta consegna che caratterizza oggi l’intero comparto.

Amanti del Lusso: lo Status Symbol d'eccellenza

Non mancano le emozioni forti per chi cerca il comfort e il prestigio dei marchi europei più rinomati. L’asta online propone una raffinata vetrina di icone premium, tra cui berline sportive e SUV di alta gamma, dove brillano i nomi di Mercedes, Audi, Volkswagen fino a BMW. È il segmento dedicato a chi desidera l’eccellenza tecnologica e lo status di un’auto di lusso senza dover affrontare i costi proibitivi del nuovo. Un’occasione per mettersi alla guida di vetture che rappresentano il top del design e delle prestazioni, a prezzi estremamente vantaggiosi.

Come partecipare all’asta su Gobid.it

C’è tempo fino al 10 aprile 2026 alle 10:00 per iscriversi alla maxi-asta su Gobid.it. La gara è fissata per giovedì 16 aprile, concludendosi il giorno successivo alla stessa ora.

Tutte le informazioni dettagliate su come partecipare sono disponibili al link ufficiale:

Tutte le auto possono essere visionate nelle giornate di martedì e giovedì, ore 10-12 e/o 14-16). Per richiedere informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

+39 02 86 88 2269

info@gobid.it

lun-ven: 9:00-13:00, 14:00-18:00

Oppure, seguendo il processo guidato indicato nel seguente link:

Gobid.it è l’high value marketplace dedicato alle aste online di beni mobili di oltre 350 categorie, appartenente a Gobid Group, leading player internazionale del settore.