Riapre la seggiovia storica del Palit, sopralluogo dell’assessore Vignale in Valchiusella

L’assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale nella giornata di ieri ha effettuato diversi sopralluoghi presso i cantieri realizzati grazie agli FSC nella Valchiusella. A Valchiusa, accompagnato dal sindaco Maurilio Vercellio e dal sindaco di Traversella Marco Puglisi, ha visitato il sito del Palit. Una seggiovia in disuso da diversi decenni che le amministrazioni della Valchiusella intendono recuperare. La partecipazione al Bando Neve della Regione ha permesso a Valchiusa di aggiudicarsi un contributo regionale di un milione di euro. L’impianto potrà essere riaperto e reso fruibile tutto l’anno. Si auspica, grazie a quest’opera, di generare nuove economie, possibilità di lavoro e attrattività turistica per tutta la Valle non solo la parte alta.

L’assessore accompagnato dal sindaco ha, poi, apprezzato altri due interventi messi in campo dal comune di Valchiusa e finanziati con FSC, ovvero la realizzazione della nuova area mercatale (75mila euro di contributo regionale) e l’acquisto di attrezzature e infissi per la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado (che saranno realizzati grazie alla premialità degli FSC pari a centomila euro).

I sopralluoghi sono, quindi, proseguiti nella vicina Traversella. Con il Sindaco Marco Puglisi sono stati esaminati i siti di diversi interventi che il Comune sta effettuando, volti a potenziare l’offerta ricettiva della località canavesana. Dalla riqualificazione dell’assetto urbano (50mila euro di contributi) all’acquisto di attrezzature per le scuole locali (una parte dei 100mila euro della premialità ricevuta da Valchiusa). Puglisi ha accompagnato Vignale alla visita di altri due cantieri che vedranno, nella frazione di Fondo, la realizzazione di una casa vacanze comunale, mentre nel capoluogo un centro congressi e centro benessere. Segno della grande vitalità e capacità di generare economia di questa Amministrazione.

La giornata si è conclusa con un incontro presso la sede dell’Unione Montana Valchiusella a Val di Chy dove l’Assessore ha condiviso con i sindaci del territorio le ricadute degli FSC nella Valle e nei rispettivi comuni. Il complessivo degli interventi che saranno realizzati in questa sub-area dell’Area Omogenea Canavese valgono 1.036.000 euro. Presenti i comuni di Traversella, Valchiusa, Val di Chy, Rueglio, Brosso, Baldissero Canavese, Vistrorio, Vidracco, Parella, Colleretto Giacosa, Quagliuzzo, Strambinello

"I Fondi di Sviluppo e Coesione in Valchiusella stanno dimostrando concretamente l’impatto positivo che generano sui territori – spiega Vignale -. Da una parte quelli impegnati nel Bando Neve concorreranno con un milione di euro alla riapertura di una località sciistica storica che porterà nuove possibilità commerciali, lavorative e turistiche all’intera vallata, con la possibilità di fruirne 365 giorni l’anno. Grazie al Piano Neve della Regione Piemonte, al lavoro dell'Unione Montana e all'impegno del Comune di Traversella, è verrà rimessa in funzione la seggiovia. Far ripartire questo storico impianto canavesano non significa solo scommettere sullo sci, ma guardare a un turismo attivo tutto l'anno. La Valchiusella ha saputo mostrare lungimiranza e capacità di concepire iniziative strategiche sovra territoriali che gli sono valse anche l’assegnazione di un ulteriore contributo di premiliatà di centomila euro proprio in virtù dell’ottimo lavoro di concertazione svolto".

"Il mio ringraziamento va innanzitutto alla Regione Piemonte - ha dichiarato il sindaco Vercelio in merito all’intervento del Palit -, per il contributo di un milione di euro, a cui il Comune di Valchiusa aggiungerà 200.000 euro di cofinanziamento. È un investimento importante in un progetto in cui tutta l’amministrazione ha sempre creduto con forza. Parliamo di un’area simbolo per la nostra comunità. Questo intervento si sposa perfettamente con gli altri lavori che stiamo portando avanti: dall’allargamento delle strade al rifacimento delle pavimentazioni nel centro di Drusacco, fino alla creazione di nuove strutture ricettive".

"È un risultato frutto del lavoro di squadra dell'Unione dei Comuni Montani Valchiusella – conferma il sindaco Puglisi - con il Comune di Valchiusa in prima fila e il prezioso supporto di quello di Traversella. L'obiettivo è ridare vita a un impianto che rappresenta una risorsa economica fondamentale, non solo per l’alta valle, ma per l’intera Valchiusella. Questi lavori sono necessari per rispondere alla crescente domanda di attività nelle aree interne. Siamo certi che una gestione rinnovata porterà benefici concreti a tutto il territorio e alle imprese che sosterranno l'attività".