Van Gogh Café, all'Alfieri uno spettacolo immersivo tra musica, arte e passione

Nel cuore di Parigi, un antico Café Chantant si prepara al debutto di uno spettacolo, ma l’atmosfera è tesa: il tempo ha spento la magia del locale, e i suoi artisti sembrano aver perso entusiasmo e passione. L’arrivo di M. Louis Philippe, un colto antiquario con un libro di lettere tra Vincent Van Gogh e suo fratello Theo, rompe il torpore. Inizia così un viaggio nel passato del grande pittore, la cui storia si intreccia con le vite degli avventori del caffè. E mentre le lettere di Van Gogh prendono vita attraverso musica e danza, i personaggi riscoprono le proprie fragilità e aspirazioni.

Inizia così Van Gogh Café – Opera Musical, lo spettacolo in cartellone il prossimo fine settimana (22 e 23 marzo) al Teatro Alfieri. Lo spettacolo è un omaggio struggente e poetico all’inquietudine e alla grandezza di Van Gogh, un'esperienza sensoriale che fonde musica, danza, canto e spettacolari animazioni 3D. Un viaggio emozionale tra disperazione e speranza, sogni e disillusioni, dove l’arte diventa il ponte tra passato e presente, tra solitudine e bellezza. Uno spettacolo che tocca il cuore e l’anima, trasformando ogni scena in un dipinto vivente e ogni nota in un colore vibrante.

Scritto e diretto da Andrea Ortis, Van Gogh Café – Opera Musical celebra la vibrante atmosfera bohémienne di fine Ottocento, tra artisti, musicisti e letterati che si incontrano per dare vita a nuove forme di espressione. La colonna sonora, eseguita dal vivo da un’orchestra, si ispira ai grandi classici della musica francese, da Édith Piaf a Charles Aznavour, da Yves Montand a Mireille Mathieu, intrecciando suoni e melodie con le pennellate cromatiche del famoso pittore.

VAN GOGH CAFE' OPERA MUSICAL

Teatro Alfieri, piazza Solferino 4

22 e 23 marzo 2025

Sabato ore 19.30 – Domenica ore 15.30

Biglietti disponibili su www.teatroalfieritorino.it e www.ticketone.it