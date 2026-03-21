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B. Vittoria / Vallette | 21 marzo 2026, 11:27

Mobilità elettrica, nuova stazione in zona Juventus Stadium

Otto colonnine ad alta potenza nell’area commerciale di strada Altessano

La nuova stazione di ricarica

La nuova stazione di ricarica

Prosegue il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità elettrica in città. Nelle scorse ore è stata inaugurata una nuova stazione di ricarica ad alta potenza nell’area dello Juventus Stadium, presso l’Area12 Shopping Center in strada Altessano.

L’impianto dispone di otto punti di ricarica ultra-fast da 400 kW, in grado di garantire tempi ridotti anche nei momenti di maggiore affluenza. La collocazione, a ridosso dello stadio e di un importante polo commerciale, consente di servire un’utenza ampia che comprende tifosi, clienti del centro e cittadini.

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, con l’obiettivo di rendere sempre più capillare la rete di ricarica sul territorio urbano e nelle aree ad alta frequentazione.

Redazione

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