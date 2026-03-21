Mobilità elettrica, nuova stazione in zona Juventus Stadium

Prosegue il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità elettrica in città. Nelle scorse ore è stata inaugurata una nuova stazione di ricarica ad alta potenza nell’area dello Juventus Stadium, presso l’Area12 Shopping Center in strada Altessano.
L’impianto dispone di otto punti di ricarica ultra-fast da 400 kW, in grado di garantire tempi ridotti anche nei momenti di maggiore affluenza. La collocazione, a ridosso dello stadio e di un importante polo commerciale, consente di servire un’utenza ampia che comprende tifosi, clienti del centro e cittadini.
L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, con l’obiettivo di rendere sempre più capillare la rete di ricarica sul territorio urbano e nelle aree ad alta frequentazione.