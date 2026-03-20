Scontro tra una Fiat Panda e un tram della linea 3, traffico in tilt

Traffico in tilt nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 marzo 2026, in largo Borgaro, dove un tram della linea 3 si è scontrato con una Fiat Panda. Il conducente dell’auto è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria dai sanitari della Croce Reale, intervenuti per conto del 118 di Azienda Zero.

Secondo le prime ricostruzioni, il tram procedeva lungo il percorso regolare quando si è verificato l’impatto con la Panda. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi e regolare la viabilità. Il traffico è rimasto completamente bloccato per diverse decine di minuti, con disagi significativi soprattutto per le linee tranviarie 3 e 9 Gtt in direzione delle Vallette, mentre il traffico nel senso opposto ha potuto scorrere.

Non sono ancora chiari i motivi dell’incidente, ma gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e immagini per determinare la dinamica. Nonostante lo spavento, il conducente dell'auto non ha riportato ferite gravi. La circolazione dei tram è stata gradualmente ripristinata nel corso del pomeriggio.