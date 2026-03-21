Il campo da basket soffoca tra i problemi: “Anche qui serve una manutenzione”

In corso Molise e corso Cincinnato il campetto da basket del parco continua a essere un punto di riferimento per molti giovani. La vicinanza con la biblioteca Cognasso lo rende, infatti, un luogo di ritrovo frequentato anche da studenti e residenti del quartiere Lucento. Tuttavia le condizioni della struttura sono state al centro di un’interpellanza presentata in Circoscrizione 5 dai consiglieri M5s Pasquale Frisina e Luigi Martina e approvata all’unanimità. L’appello è rivolto al Comune, affinché si intervenga per la manutenzione dell’area sportiva.

Attrezzature datate

Molte delle attrezzature sportive presenti nelle aree verdi, riportano gli uffici tecnici della Circoscrizione, sono state installate nel corso degli anni tramite diversi interventi - dalle urbanizzazioni alle manutenzioni straordinarie del verde pubblico - e alcune risalgono anche a oltre 25 anni fa.

Poche risorse

Fino al 2023 la gestione della manutenzione rientrava tra le competenze del verde pubblico decentrate alle Circoscrizioni. Oggi, però, le risorse a disposizione risultano limitate: per la manutenzione del verde attrezzato della Circoscrizione 5 sono disponibili circa 30mila euro l’anno (iva compresa), cifra che deve coprire circa 800mila metri quadrati di aree verdi.

In queste aree sono presenti circa 2000 panchine, oltre a cancelli, recinzioni, aree cani, segnaletica, interventi di emergenza per situazioni di pericolo e diverse attrezzature sportive libere, stimate in oltre dodici e spesso non censite. “Con queste risorse - spiegano gli uffici -, risulta difficile garantire una manutenzione adeguata di tutte le strutture presenti sul territorio”.

Lavori per i campetti

Nonostante le difficoltà economiche, nel corso del 2025 la 5 ha provveduto alla sostituzione di cinque tabelloni da basket. Per il 2026 si ipotizza invece di sostituire i canestri del campetto di corso Molise, purché i sostegni non presentino danni strutturali.

Dilemma pavimentazione

Rimane però aperto il tema degli interventi più importanti, come il rifacimento delle pavimentazioni o la sostituzione completa di recinzioni e sostegni. Operazioni di questo tipo dovrebbero essere finanziate tramite capitoli di spesa più consistenti o da servizi tecnici specifici del Comune.

E al momento non risultano esserci fondi destinati a interventi di manutenzione straordinaria per la piastra sportiva di corso Molise.

“Entrambi i canestri del campetto - ha spietato Frisina -, hanno l’anello rotto e la pavimentazione presenti deteriorata. Per questo motivo è stato chiesto al Comune di integrare l’ordine di fornitura già previsto per altri impianti - come quello di via Braccini - includendo anche il campetto di corso Molise e programmando il rifacimento della pavimentazione”.