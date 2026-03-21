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S. Salvario / Lingotto | 21 marzo 2026, 13:35

Cinema, musica e incontri: la primavera culturale della Sala Art Ensemble

In via Petitti un calendario ricco di appuntamenti tra film d’autore, musica e cultura piemontese

La sala di via Petitti

La sala di via Petitti

Un calendario fitto di appuntamenti tra cinema d’autore, concerti e incontri culturali. La Sala Art Ensemble di via Petitti 24 presenta il programma di iniziative che accompagnerà il pubblico torinese tra marzo e aprile, confermandosi come uno spazio di riferimento per la cultura di quartiere.

La rassegna propone una selezione di film che spaziano dai grandi classici al cinema internazionale. Tra i titoli in programma “La parola ai giurati”, “Assassinio sull’Orient Express” nella versione del 2017, “Pallottole su Broadway” di Woody Allen, “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini e “Scent of a Woman”. In cartellone anche pellicole come “L’amante” e “Travolti da un insolito destino”, proposte in doppia proiezione.

Accanto al cinema, spazio alla musica e agli eventi dal vivo. Il 29 marzo è previsto il concerto “Musica dal mondo” con il coro Universi Cantores, mentre il 4 aprile, in occasione del Sabato Santo, si terrà “Voci della Passione”, con voci e organo. Il 18 aprile sarà invece la volta del coro Alpette di Torino con “Voci della montagna”.

Non mancano gli incontri tematici, dedicati alle tradizioni e alla storia del territorio. Tra questi, l’appuntamento del 31 marzo su “Feste e tradizioni del Piemonte”, quello del 14 aprile dedicato a “I grandi del Piemonte” e, a fine mese, un incontro sulle fabbriche torinesi.

Il calendario include anche momenti legati alla musica lirica, come lo spettacolo “Storie cantate. Il giovane Giuseppe Verdi”, in programma l’11 aprile.

Redazione

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