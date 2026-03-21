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Eventi | 21 marzo 2026, 08:25

Via Nizza si trasforma in una festa a cielo aperto con “Sul filo della gentilezza”

Domenica la sesta edizione tra negozi, bancarelle, musica e animazioni per tutte le età

Torna la festa di via Nizza

Torna la festa di via Nizza

Una giornata di festa, tra shopping, intrattenimento e iniziative per tutte le età. Domenica 22 marzo torna in via Nizza, nel tratto tra piazza Carducci e il Lingotto, la sesta edizione della manifestazione “Sul filo della gentilezza”, appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi di quartiere che ha ottenuto il patrocinio della Circoscrizione 8.

Per l’intera giornata la via si trasformerà in un grande spazio a cielo aperto, con negozi pronti a presentare nuovi arrivi e numerose bancarelle che offriranno prodotti per tutti i gusti. Presenti anche produttori provenienti da diverse regioni d’Italia, artigiani e espositori, con proposte che spaziano dall’enogastronomia agli oggetti artigianali.

Accanto all’offerta commerciale, non mancherà l’intrattenimento. In programma animazioni per i più piccoli, musica dal vivo, esibizioni di scuole di ballo e dell’Accademia di spettacolo Gypsy. Previsti anche truccabimbi e giostre, per rendere la giornata ancora più coinvolgente per le famiglie.

L’iniziativa punta a valorizzare il tessuto commerciale locale, trasformando via Nizza in un punto di incontro per residenti e visitatori. Un evento che, edizione dopo edizione, continua a richiamare pubblico.

Redazione

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