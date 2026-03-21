Sassi, arriva la pensilina alla fermata: partiti i lavori su corso Casale

Sono partiti i lavori per l’installazione di una nuova pensilina alla fermata dei mezzi pubblici Sassi–Superga, lungo corso Casale tra i civici 324 e 325. Un intervento atteso da tempo dai residenti della zona Sassi e Madonna del Pilone e che ora entra finalmente nella fase operativa.

A darne notizia è il consigliere della Circoscrizione 7 della Lega, Daniele Moiso, che ha sottolineato come l’avvio del cantiere a due passi dal Lycée Français International Jean Giono Turin rappresenti un risultato concreto per il quartiere.

La richiesta era stata formalizzata attraverso un’interpellanza di cui lo stesso Moiso era primo firmatario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di attesa degli utenti del trasporto pubblico in un punto particolarmente frequentato. "Ringrazio la presidenza della 7 e Gtt per l’attenzione riservata al tema".