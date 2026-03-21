 / Aurora / Vanchiglia

Aurora / Vanchiglia | 21 marzo 2026, 17:52

Sassi, arriva la pensilina alla fermata: partiti i lavori su corso Casale

Intervento atteso dai residenti: “Richiesta portata avanti in Circoscrizione”

La nuova pensilina di corso Casale

La nuova pensilina di corso Casale

Sono partiti i lavori per l’installazione di una nuova pensilina alla fermata dei mezzi pubblici Sassi–Superga, lungo corso Casale tra i civici 324 e 325. Un intervento atteso da tempo dai residenti della zona Sassi e Madonna del Pilone e che ora entra finalmente nella fase operativa.

A darne notizia è il consigliere della Circoscrizione 7 della Lega, Daniele Moiso, che ha sottolineato come l’avvio del cantiere a due passi dal Lycée Français International Jean Giono Turin rappresenti un risultato concreto per il quartiere.

La richiesta era stata formalizzata attraverso un’interpellanza di cui lo stesso Moiso era primo firmatario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di attesa degli utenti del trasporto pubblico in un punto particolarmente frequentato. "Ringrazio la presidenza della 7 e Gtt per l’attenzione riservata al tema".

La nuova pensilina di corso Casale

La nuova pensilina di corso Casale

La nuova pensilina di corso Casale

La nuova pensilina di corso Casale

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium