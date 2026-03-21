Bancarelle e negozi aperti, torna la festa di corso Belgio

Tutto pronto per il ritorno di “Corso Belgio in Bancarella”, la storica manifestazione di quartiere che il prossimo 10 maggio 2026 animerà Vanchiglietta con la sua 39ª edizione (l'evento, in programma domani, è stato posticipato causa maltempo). Dalle ore 9 alle 19, corso Belgio si trasformerà in un lungo viale pedonale, pronto ad accogliere cittadini e visitatori per una giornata all’insegna della socialità e del commercio.

Il tratto compreso tra corso Tortona e Lungo Po Antonelli sarà completamente chiuso al traffico e ospiterà oltre 100 attività commerciali, insieme a numerose bancarelle di artigianato, prodotti tipici ed espositori extralimentari.

Come da tradizione, l’evento offrirà un ricco programma pensato per tutte le età. Non mancheranno negozi aperti, stand di associazioni sportive, sociali e culturali, oltre a giostre e momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli e alle famiglie.

Un appuntamento ormai consolidato per il quartiere, capace ogni anno di richiamare centinaia di persone e valorizzare il tessuto commerciale locale, trasformando per un giorno una delle principali arterie della zona in uno spazio di incontro e condivisione.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio della Circoscrizione 7.