Strade ammalorate e marciapiedi da rifare: alla 7 parte il piano di manutenzione

Un piano di manutenzione diffuso per rimettere in sesto strade e marciapiedi della Circoscrizione 7. Gli interventi rientrano nel progetto “Torino Cambia”, sostenuto dal Comune di Torino insieme alla Fondazione Crt, un’alleanza che vale complessivamente 32 milioni di euro e che prevede lavori mirati in diversi quartieri della città. L’obiettivo è intervenire sul rifacimento dell’asfalto, sulla sistemazione dei marciapiedi, sulla raccolta delle acque piovane e sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Secondo il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, la scelta delle strade su cui intervenire è avvenuta in accordo con Palazzo Civico e anche sulla base delle segnalazioni arrivate dai cittadini. "Alcuni cantieri - ha precisato Deri -, sono già partiti, come nel caso di Borgata Rosa, dove è previsto anche un intervento complessivo per eliminare le barriere architettoniche".

Il piano coinvolge diversi quartieri del territorio. Alcune zone erano già state oggetto di lavori negli anni scorsi, come Valdocco, dove erano stati riqualificati marciapiedi e carreggiate, mentre grazie ai fondi Pinqua è stata riqualificata una parte di Borgo Dora, in particolare via Lanino e via Mameli.

Interventi su diverse strade

Una parte consistente del piano riguarda il rifacimento delle carreggiate e la messa in sicurezza di alcune arterie importanti. Tra gli interventi previsti c’è strada del Traforo del Pino, dove le condizioni dell’asfalto sono particolarmente deteriorate. Nei prossimi giorni partiranno i lavori con il rifacimento dei marciapiedi, la messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali e l’asfaltatura dei tratti più danneggiati.

I cantieri interesseranno anche corso Belgio, nel tratto tra corso Tortona e il ponte Sassi, e corso Novara, tra via Bologna e corso Regio Parco, dove la carreggiata centrale presenta evidenti segni di degrado. Previsti lavori anche su strada Superga, a partire dal civico 70 fino al piazzale Geisser, dove i marciapiedi saranno completamente rifatti. Il piano comprende inoltre interventi in via Davanzati, tra via Lomellina e via Quintino Sella, in via Poliziano, tra lungo Dora Colletta e via Varano, e in via Carcano, davanti al liceo artistico. In via Poliziano, in particolare, serviranno ancora circa due settimane per completare il cantiere. Anche strada Mongreno rientra tra le vie inserite negli interventi di manutenzione ordinaria.

Manutenzioni straordinarie

Accanto ai lavori finanziati dalla fondazione sono previsti anche alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Tra questi c’è il controviale di piazza Borromini, un’opera che avrebbe dovuto essere realizzata la scorsa estate ma che era stata rinviata anche a causa dell’aumento dei costi legato alla situazione internazionale. In programma anche la riqualificazione della scalinata di via Castiglione, che sarà oggetto di lavori di sistemazione.

Piano marciapiedi: 400mila euro

Un capitolo importante riguarda la sistemazione dei marciapiedi, con uno stanziamento di circa 400 mila euro. Gli interventi interesseranno diverse vie del territorio, tra cui via Lomellina, via Castiglione, via Alimonda, corso Quintino Sella, corso Casale, via Varese, strada Mongreno, via Beinasco, via Cuneo, corso Regio Parco, via Piossasco, via Artisti, via Varano, via Tarino, via Bardassano e via Pinerolo.

Il piano comprende anche interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare si lavorerà in corso Belgio angolo corso Chieti. Nel quartiere di Vanchiglia sono previsti interventi anche negli incroci tra corso Regina Margherita e via Montebello, tra via Bava e via Balbo e tra via Napione e via Santa Giulia.

Interventi mirati sulle carreggiate

Il progetto prevede inoltre circa trenta interventi puntuali sulle carreggiate, con lavori programmati in diverse strade del territorio. Tra queste figurano lungo Po Antonelli, via Biella, piazza Toti, via Napione, via Bava, via Maria Ausiliatrice e via Signorelli.

Secondo il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 7 Giuseppe Piras, si tratta di "un investimento significativo che permetterà di intervenire su numerose criticità rimaste in sospeso negli ultimi anni".

Le segnalazioni dei consiglieri

Durante il confronto in circoscrizione sono emerse anche ulteriori segnalazioni su strade e marciapiedi che necessitano di interventi. La consigliera della Lega Daniela Rodia ha evidenziato l’esclusione di via Borgo Dora dagli interventi Pinqua e ha chiesto attenzione per il controviale di corso Giulio Cesare tra ponte Mosca e la ferrovia Ciriè–Lanzo.

Il consigliere del Carroccio, Daniele Moiso ha segnalato invece la situazione dei dossi in porfido in via Montemagno angolo via Casalborgone e in via Bardassano, dove alcuni cubetti si sono staccati. Criticità anche in via Lomellina e davanti alla rsa di via Andorno, dove sarebbero presenti problemi legati alle barriere.

Dal vicepresidente della Circoscrizione Ernesto Ausilio una richiesta di intervento sui marciapiedi di via Lessolo, tra corso Belgio e via Oropa, mentre il consigliere dei Moderati Ferdinando D’Apice ha indicato la necessità di intervenire in via Balbo, tra via Vanchiglia e via Bava.

Dal Comune è arrivata comunque una rassicurazione: i punti segnalati, spiegano dagli uffici, non sono stati dimenticati e potranno rientrare nei prossimi programmi di manutenzione.