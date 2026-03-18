Lungo Dora Voghera, rimosso il vecchio chiosco abbandonato: “Era simbolo di degrado”

Dopo anni di segnalazioni e interpellanze, arriva finalmente una soluzione per l’area di Lungo Dora Voghera, all’altezza del civico 138F. Nei giorni scorsi è stato rimosso ciò che restava di un vecchio chiosco ormai in stato di abbandono, da tempo al centro delle lamentele dei residenti.

La struttura, deteriorata e inutilizzata, era diventata nel tempo un vero e proprio ricettacolo di degrado. Secondo quanto segnalato, veniva talvolta utilizzata come riparo di fortuna e presentava elementi potenzialmente pericolosi, come un lavandino ancora presente all’interno.

"Ogni tanto una bella notizia - commenta la capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7, Patrizia Alessi -. Dopo anni di interpellanze con cui chiedevamo la rimozione, finalmente si è intervenuti".

L’area, ora liberata, potrà tornare a essere più sicura e decorosa, a beneficio di residenti e passanti. Un intervento atteso a lungo, in una zona spesso segnalata per criticità legate all’abbandono e alla scarsa manutenzione.