Aspettando la metro 2 ora il trincerone diventa anche casa per i clochard

Un mobiletto, due sedie, una valigia. Forse anche i ricordi di una vita. É sempre più enigmatica e delirante la situazione del vecchio trincerone ferroviario abbandonato che divide via Sempione da via Gottardo. Oggi trasformato in casa per chi ha perso tutto. Discarica a cielo aperto

All’angolo con via Monte Rosa non può passare inosservato l’ultimo giaciglio costruito, giorno dopo giorno, da due senzatetto. Sul marciapiede che costeggia il canale c’è una avere e propria discarica, oggetto negli ultimi tempi numerose segnalazioni. Dalla consigliera di Fdi della 6 Verangela Marino al consigliere comunale di Fi, Domenico Garcea. Situazione al limite

I suoi “residenti” sono gli stessi due clochard che per mesi hanno bivaccato nel giardino. Appiccando piccoli falò per scaldarsi nel periodo estivo. Una situazione denunciata anche dai residenti e dai commercianti. In primis dal presidente dei comitati, Enzo Robella, che più volte ha chiesto una soluzione. Tuttavia ad ogni sgombero è seguita una nuova occupazione. Via i rifiuti