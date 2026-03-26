Santena, inaugurata la nuova auto per il progetto “Solidarietà in Movimento”

È stata inaugurata nella giornata di ieri la nuova convenzione del progetto “Solidarietà in Movimento”, resa disponibile grazie all'accordo tra il Comune di Santena e la cooperativa Astra, che prosegue e rafforza un servizio attivo sul territorio da quattro anni.

Nel corso di questo periodo il progetto ha rappresentato un presidio concreto di mobilità solidale: sono stati percorsi oltre 21.000 chilometri, con una media di circa 130 trasporti all’anno, rivolti principalmente verso luoghi di cura, ma anche verso spazi ricreativi e di formazione dedicati a persone con disabilità. Gli utenti del servizio sono circa una cinquantina, in gran parte anziani, mentre i volontari coinvolti sono sei.

La vettura rinnovata con nuovi sponsor, la cui convenzione di utilizzo è stata rinnovata per altri 4 anni, consentirà di dare continuità al progetto e maggiore efficacia a un modello che unisce istituzioni, volontariato e tessuto economico locale, grazie anche al contributo delle aziende del territorio che lo sostengono. A supportare concretamente “Solidarietà in Movi mento” sono: Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa, Molini Bongiovanni Spa, Dott. Giuseppe Converso Dottore Commercialista, SG Immobiliare di Cavallaro Samantha, Frutta e Verdura da Said Srls, Europa & Dintorni di Pogliano Monica, Sidiom S.r.l., Loredana Togni Snc di Togni L. e Audero M., New Sole Non Stop di Catapano Raffaella Audry, CSF Centro Servizi Fiscali De Lorenzis Gianfranco, Studio Vottero Rag. Stefania, Dolceria Alba S.p.A., Carrozzeria F.lli Schimmenti S.r.l., Razzetti Costruzioni Generali Srl, L’Impronta Sostenibile di Murabito Alessia, Fosf Metal S.n.c., Officina Riparazioni Burzio Snc di Burzio Marco e C., Sofibel Srl, Ser Spa, Rugger Srl, Trandiv Srl Unipersonale, Prev.i.dent Srl, Quality Wash Sas, 2A Spa, Segheria Opesso S.r.l., oltre ai contributi di Francesco Galliano e Alessio Saggese.

"L’inaugurazione della nuova auto - dichiara il vicesindaco Paolo Romano -, rappresenta un passo importante per un servizio che in questi anni ha dimostrato tutta la sua utilità per la comunità. “Solidarietà in Movimento” non è solo un mezzo di trasporto, ma uno strumento che garantisce autonomia e accesso ai servizi a chi altrimenti avrebbe difficoltà negli spostamenti. Il lavoro svolto insieme ai volontari e alle realtà del territorio è un esempio concreto di collaborazione efficace".

Accanto alla dimensione operativa, il progetto mantiene una forte valenza sociale, inserendosi nelle politiche di inclusione portate avanti dall’amministrazione. "Il taxi sociale rappresenta molto più di un semplice servizio di trasporto - afferma l’assessora alle politiche sociali, Alessia Perrone -, è uno strumento concreto di vicinanza alle persone anziane, con disabilità o in condizioni di fragilità, che spesso incontrano difficoltà negli spostamenti quotidiani, per motivi sanitari, sociali o personali», sottolinea, evidenziando il valore umano dell’iniziativa. «La disponibilità di un nuovo mezzo, resa possibile grazie alla convenzione e al supporto degli sponsor, ci permette di rafforzare ulteriormente il servizio e rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni della comunità", prosegue. "Il nostro obiettivo è chiaro: non lasciare indietro nessuno e costruire una comunità sempre più accessibile, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti", conclude Perrone, ringraziando volontari e sostenitori per il contributo al progetto.