Non rientra a casa e fa scattare l'allarme a Val della Torre: ritrovato nella notte

Nella serata di ieri, a partire dalle ore 20, è stato effettuato un intervento di ricerca di un uomo disperso nel comune di Val della Torre. I soccorsi sono stati attivati dopo la denuncia di mancato rientro dell'uomo, uscito di casa nel pomeriggio per un'escursione, e al successivo ritrovamento della vettura in prossimità di un'area boscata.

Vigili del fuoco e Soccorso Alpino

Con il coordinamento da parte dei Vigili del Fuoco di Torino, intervenuti con 8 squadre e 25 unità, era presente il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con 3 tecnici, un pilota di droni e un'unità cinofila da ricerca in superficie, personale AIB, personale dell'Arma dei Carabinieri e del Soccorso Sanitario. Sul posto risultava inoltre presente l'Ente Comunale nella persona del Sindaco.

Decisivo il fiuto del cane

Grazie al lavoro congiunto degli enti intervenuti, intorno alle 23 una squadra mista SASP, VVF e Carabinieri ha effettuato il ritrovamento grazie al cane che ha individuato la traccia olfattiva del disperso segnalandolo al conduttore. L'uomo, in condizioni di ipotermia, è stato imbarellato e trasferito alla strada carrozzabile per essere affidato all'autoambulanza e condotto in ospedale.

La collaborazione tra i vari enti intervenuti fondamentale per consentire di concludere tempestivamente l'intervento.