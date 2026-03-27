Giochi nuovi, più verde e arredi: ecco come stanno cambiando i giardini della 6 [FOTO]

Proseguono gli interventi di riqualificazione urbana finanziati con il Pnrr in Circoscrizione 6. Il piano, inserito nella Missione 5 - Piano Integrato Urbano, riguarda la manutenzione straordinaria delle aree limitrofe alle biblioteche civiche e di numerosi giardini del territorio.

Complessivamente, il progetto coinvolge 4 aree legate alle biblioteche, 9 parchi e giardini e 7 aree gioco, per un investimento totale di circa 820mila euro. La conclusione degli interventi è prevista entro il 30 maggio 2026, ma diverse aree sono già state completate e restituite ai cittadini. Vediamole nel dettaglio

Giardini già riqualificati e aperti

Tra gli spazi già sistemati c’è il giardino di via Tollegno, consegnato a giugno 2025, dove sono stati realizzati nuovi vialetti drenanti, ripristinato il verde e installati arredi urbani come panchine, tavoli inclusivi e cestini. Interventi anche sulla cartellonistica e nuove piantumazioni.

Lavori conclusi anche nel giardino Saragat di via Leoncavallo, dove si è intervenuti su panchine, pavimentazioni e recinzioni dell’area giochi, oltre alla pulizia del sistema di drenaggio. Restano da completare alcune opere, tra cui il rinnovo dell’area fitness e la posa di erba sintetica.

Alla Barca

Importante riqualificazione anche per il giardino di strada della Magra, con il rifacimento completo dell’area giochi, nuove attrezzature, gomma antitrauma e percorsi drenanti. Sostituite le recinzioni in legno, installati tavoli inclusivi e nuovi cestini, oltre alla messa a dimora di giochi e strutture per attività come il calisthenics. Interventi completati anche nel giardino di via Anglesio (consegnato a ottobre 2025), dove sono stati rinnovati i giochi, la pavimentazione antitrauma e le recinzioni, insieme alla sostituzione degli arredi.

Biblioteche e spazi pubblici più accessibili

Non solo giardini. Anche le aree esterne delle biblioteche civiche sono state interessate dai lavori. Nell’area della biblioteca Rita Atria si è intervenuti con pavimentazioni drenanti, nuovi tavoli inclusivi e sistemazione delle caditoie. Alla biblioteca Don Milani, invece, sono stati installati nuovi arredi come tavoli ludici e una panca a stella, pensati per favorire la socialità. Infine, nel giardino di via delle Betulle, completata la riqualificazione dell’area giochi con nuove superfici antitrauma, recinzioni rinnovate e sistemazione del verde.

Più verde e spazi inclusivi

Gli interventi - presentati dai tecnici della Città insieme alla coordinatrice all’Ambiente, Giulia Zaccaro - puntano a migliorare la qualità degli spazi pubblici, rendendoli più accessibili, sicuri e inclusivi. Tra le opere più ricorrenti: pavimentazioni drenanti per una migliore gestione delle acque, nuovi giochi per bambini, arredi urbani moderni e attenzione al verde.