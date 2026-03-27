Weekend con temperature in rialzo: si va verso una Pasqua di bel tempo

Correnti settentrionali fresche insisteranno sulle nostre regioni ancora per un po' di giorni. In generale sarà tempo stabile, ma domenica una debole perturbazione porterà neve sulle Alpi. Temperature ancora poco sotto la media soprattutto nelle minime.

A Torino avremo questa situazione: oggi venerdì 27 e domani sabato 28 marzo

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con al più velature o cumuli isolati sui rilievi, in aumento sabato pomeriggio per una perturbazione in arrivo da nordovest, con prime precipitazioni sui confini alpini nordoccidentali in serata.

Temperature in rialzo, i valori più alti si registreranno domani. Le massime saranno comprese tra 14 e 17 °C, mentre le minime domani mattina tra 3 e 4 °C in pianura, con ancora possibili locali brinate e gelate.

Venti ancora moderati settentrionali stamattina su est Piemonte in graduale attenuazione dal pomeriggio, assenti o deboli orientali sul torinese. Domani generalmente assenti o deboli variabili con qualche raffica irregolare sulle cime alpine, in intensificazione in serata.

Domenica 29 marzo delle Palme

Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, soprattutto sui settori occidentali, con nevicate sulle Alpi fino 900/1000 m, in esaurimento dalla mattinata. Qualche pioggia sulle pianure ma per lo più su settori pedemontani. Miglioramento già dalla tarda mattinata con ampi rasserenamenti a seguire.

Temperature in aumento nelle minime grazie alla copertura nuvolosa, in diminuzione parziale nelle massime sui settori occidentali, mentre in aumento sulle pianure più orientali. Venti irregolari con raffiche settentrionali o nordorientali tra notte e mattino, poi in attenuazione nel corso della giornata.

Tendenza inizio settimana

Ancora un affondo di aria fredda dal nord Europa interesserà le nostre regioni a partire da lunedì pomeriggio, con Foehn intenso in serata. Poi da mercoledì dovrebbe iniziare finalmente una fase anticiclonica, per una Pasqua che una volta tanto si preannuncerebbe di bel tempo e temperature gradevoli.

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