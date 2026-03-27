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Attualità | 27 marzo 2026, 12:16

CSVnet Piemonte presenta il Bando 8 della Regione Piemonte

Il 14 aprile, dalle ore 17, incontro online con tutti gli Enti del Terzo Settore interessati

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

CSVnet Piemonte promuove un momento di approfondimento con l’incontro online dedicato alla presentazione del Bando 8 della Regione Piemonte – Finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da Enti del Terzo Settore.  

L’appuntamento è in programma martedì 14 aprile alle ore 17 in modalità online ed è aperto a tutti gli Enti del Terzo Settore interessati ad approfondire contenuti, opportunità e modalità di partecipazione al bando. 

Il Bando 8 si inserisce nel quadro delle politiche regionali di sostegno al Terzo Settore e punta a finanziare interventi di rilevanza locale, promuovendo iniziative sociali, inclusive e di sviluppo delle comunità. Il bando è rivolto a Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Fondazioni del Terzo Settore singole o in collaborazione tra loro, iscritte al RUNTS, che abbiano sede legale e operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte. 

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di supportare associazioni e fondazioni nella lettura del bando e nella corretta presentazione delle domande, contribuendo così a rafforzare la capacità progettuale del territorio. 

Ad aprire i lavori sarà il presidente di CSVnet Piemonte, Daniele Giaime, mentre i saluti istituzionali saranno affidati all’assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone

A seguire, l’Ufficio Progetti di CSVnet Piemonte, con Alessandro Prandi, illustrerà nel dettaglio i contenuti del bando e le modalità di candidatura, offrendo indicazioni operative utili per gli enti interessati. 

«A sostegno dei volontari e degli Enti del Terzo Settore – dichiara Daniele Giaimepromuoviamo questo incontro per illustrare l’opportunità rappresentata da questo bando, particolarmente importante per le nostre associazioni. Un’iniziativa realizzata in sinergia con la Regione Piemonte, a dimostrazione del valore della collaborazione tra istituzioni e volontariato». 

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione (clicca qui).

comunicato stampa

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