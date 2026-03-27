CSVnet Piemonte presenta il Bando 8 della Regione Piemonte

CSVnet Piemonte promuove un momento di approfondimento con l’incontro online dedicato alla presentazione del Bando 8 della Regione Piemonte – Finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da Enti del Terzo Settore.

L’appuntamento è in programma martedì 14 aprile alle ore 17 in modalità online ed è aperto a tutti gli Enti del Terzo Settore interessati ad approfondire contenuti, opportunità e modalità di partecipazione al bando.

Il Bando 8 si inserisce nel quadro delle politiche regionali di sostegno al Terzo Settore e punta a finanziare interventi di rilevanza locale, promuovendo iniziative sociali, inclusive e di sviluppo delle comunità. Il bando è rivolto a Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Fondazioni del Terzo Settore singole o in collaborazione tra loro, iscritte al RUNTS, che abbiano sede legale e operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di supportare associazioni e fondazioni nella lettura del bando e nella corretta presentazione delle domande, contribuendo così a rafforzare la capacità progettuale del territorio.

Ad aprire i lavori sarà il presidente di CSVnet Piemonte, Daniele Giaime, mentre i saluti istituzionali saranno affidati all’assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone.

A seguire, l’Ufficio Progetti di CSVnet Piemonte, con Alessandro Prandi, illustrerà nel dettaglio i contenuti del bando e le modalità di candidatura, offrendo indicazioni operative utili per gli enti interessati.

«A sostegno dei volontari e degli Enti del Terzo Settore – dichiara Daniele Giaime – promuoviamo questo incontro per illustrare l’opportunità rappresentata da questo bando, particolarmente importante per le nostre associazioni. Un’iniziativa realizzata in sinergia con la Regione Piemonte, a dimostrazione del valore della collaborazione tra istituzioni e volontariato».