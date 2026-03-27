Fioriere e piante, così il quartiere di via Arquata celebra il primo passo verso la riqualificazione

Domenica 29 marzo, nel quartiere di via Arquata, i cittadini e i volontari si ritroveranno per celebrare i primi interventi sulle aree pedonali di via Rapallo e via Pagano. L’iniziativa, organizzata dall’associazione di quartiere, prevede l’installazione delle nuove fioriere e la messa a dimora delle prime piante, simbolo di un percorso di cura e riqualificazione condivisa degli spazi pubblici.

L’appuntamento è fissato alle ore 15 in via Rapallo 20, presso gli spazi di La Baraca, e tutto il materiale necessario per l’attività sarà fornito dall’associazione stessa, che invita chiunque desideri partecipare a unirsi alla giornata di festa e collaborazione. L’evento rientra nel più ampio “Patto di Collaborazione” promosso dall’amministrazione comunale, volto a coinvolgere i cittadini nella manutenzione, valorizzazione e rendicontazione dei propri quartieri, trasformando piccoli gesti in concrete azioni.