Via Genova in festa, la primavera si celebra con artigianato e musica

Domenica 30 marzo, dalle 9 alle 19.30, in via Genova si terrà la “Festa di via - Sapori e Colori di Primavera”. L’evento, che ha ottenuto il patrocinio gratuito della Circoscrizione 8, animerà le strade tra piazza Giacomini e corso Caduti sul Lavoro, con bancarelle di artigianato locale e giostre dedicate ai più piccoli.

Il programma della giornata includerà anche animazioni musicali, sfilata delle majorettes, degustazioni e spettacolari esibizioni delle scuole di ballo locali. Inoltre, in occasione della festa, i negozi della zona resteranno aperti, offrendo l’opportunità di scoprire le offerte e i prodotti del commercio locale.