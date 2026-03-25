Buche e segnaletica sparita, arriva un restyling per l'attraversamento pedonale rialzato

Non se la passa bene l’attraversamento pedonale rialzato di corso Cairoli, all’altezza di via dei Mille. Buche diffuse e segnaletica orizzontale ormai sbiadita rendono difficile e poco sicuro il passaggio ai pedoni, soprattutto considerando che parliamo di un punto particolarmente frequentato.

L’attraversamento collega infatti il centro cittadino con il lungo Po, in direzione della Gran Madre di Dio e del parco del Valentino, oltre a servire la fermata della linea 16 del Gtt. (in entrambe le direzioni). Una zona di passaggio quotidiano per studenti, turisti e cittadini.

A fare chiarezza sulla situazione è il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 1, Francesco Martinez, che conferma come l’intervento sia già stato programmato: “La colmatura delle buche è prevista nei prossimi giorni e sarà realizzata dalla squadretta di pronto intervento circoscrizionale”.

Non solo. Contestualmente verrà richiesto al settore competente anche il rifacimento della segnaletica orizzontale, ormai quasi del tutto invisibile. Un intervento atteso, dunque, per ripristinare condizioni di sicurezza in uno degli attraversamenti più utilizzati della zona Centro.