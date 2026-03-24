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Centro | 24 marzo 2026, 16:29

Finti vigili che entrano in casa: la Polizia Locale spiega come difendersi

L'incontro alla Baraca parte della campagna del Comune "La truffa si camuffa"

Incontro per contrastare le truffe agli anziani

Incontro per contrastare le truffe agli anziani

Continuano gli incontri in cui la Polizia Locale racconta i tentativi di truffa più comuni e insegna come difendersi. È la campagna del comune di Torino "La truffa si camuffa" e oggi l'iniziativa si è svolta nella Baraca di via Rapallo, con la presidente di circoscrizione 1 Cristina Savio e il comandante della polizia locale Centro - Crocetta Lorenzo Guglielmo.

Le truffe evolvono e i truffatori si aggiornano in continuazione: dopo il raggiro dello specchietto adesso è in voga l'uso di intelligenza artificiale e fingersi finti tecnici Smat e dell'ASL.

Spesso capita anche che i truffatori si travestano da finti vigili e chiedano di entrare in casa, per questo gli agenti di polizia locale hanno spiegato come riconoscere i veri casi da quelli finti. "È possibile che un vigile chieda di entrare per accertare delle pratiche - hanno spiegato - ma solo per controlli di cambio residenza e ricongiungimento familiare. Invece in caso di una notifica non è obbligatorio aprire la porta e firmare: chi dice che è urgente è un truffatore, noi possiamo lasciare una notifica e potete venire a ritirarla in centrale. Anche in caso di accertamento di residenza potete non aprire e verrà lasciato un avviso: se non aprite non succede niente e ritorniamo".

Un vigile di Torino si riconosce da alcuni segni distintivi: "Se in divisa abbiamo sempre la pistola - ha spiegato Guglielmo -, le manette e la radio: se non le hanno non sono veri vigili. Abbiamo le patch della Polizia Locale di Torino su giacca e cinturone e soprattutto potete sempre chiedere il tesserino di riconoscimento".


 

Francesco Capuano

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