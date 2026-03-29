Il nuovo Comitato del Museo dell’Emigrazione di Frossasco punta a un turismo delle radici

La casa dell’emigrazione piemontese del mondo vuole essere uno spazio in cui riscoprire le proprie origini, con eventi in loco e incontri con poli scolastici e università: questa l’intenzione del nuovo Comitato Gestionale del Museo dell’Emigrazione di Frossasco, insediatosi lo scorso 25 febbraio.

Ne fanno parte: Ugo Bertello, presidente nello scorso mandato, con delega ai rapporti con i piemontesi nel mondo; Davide Rosso, con delega al Museo e all’Archivio; Stefano Ricca, con delega alla didattica; Renato Zanbon, con delega alla rendicontazione e tesoreria; Chantal Re, nominata come membro dal Consiglio regionale ed eletta presidente all’unanimità dagli altri membri del Comitato.

Nipote di don Bianco, originario di Frossasco ed ex direttore dell’Istituto Salesiano, da oltre trent’anni, Re è impegnata nel sociale e dal 2019 è presidente di ‘La Dua Valadda’, impresa sociosanitaria operante sul territorio pinerolese. Attiva anche in missioni socio-sanitarie internazionali, ha partecipato, con l’agenzia Ice e Confcooperative, a iniziative e mercati internazionali della cooperazione allo sviluppo in Paesi quali Egitto, Qatar e Iraq.

“Gli obiettivi programmatici sono quelli di far sì che il museo diventi luogo di interazione per un turismo delle radici per tutti i piemontesi emigrati all’estero e sia uno spunto per spingere il nostro territorio ad approfondire e conoscere il fenomeno dell’emigrazione dei piemontesi”, afferma.

Oltre a eventi al Museo, il progetto a cui sta lavorando il Comitato prevede confronti con i poli scolastici, incontri con università italiane ed estere, approfondimenti, ricerche e azioni sui territori oggetto di emigrazione. Il programma, in via di definizione, verrà deliberato dal Comitato, ma conterà sul sostegno economico della Regione.