Piano di assistenza continuativa "Marco Valerio": il Questore consegna le uova di Pasqua ai figli dei dipendenti assistiti



Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, in qualità di Presidente del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, ha inviato alle articolazioni sul territorio un dono pasquale per i figli dei dipendenti inseriti nel piano assistenza continuativa del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato “Marco Valerio”.

Questa mattina, il Questore di Torino Massimo Gambino ha consegnato alle famiglie le uova artigianali inviate dal Presidente del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato.

Un piccolo segno di attenzione e di sostegno nei confronti di chi affronta con coraggio le difficoltà della quotidianità, da parte di una comunità attenta ai valori più autentici.

La consegna delle uova è stata l’occasione di un momento di vicinanza e convivialità per salutare i dipendenti della Polizia di Stato, i loro i figli e i familiari invitati.



