Più grande e con nuovi giochi, completata la riqualificazione dell’area di piazza Moncenisio

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’area giochi di piazza Moncenisio, nel quartiere Campidoglio. L’intervento, finanziato con fondi Pnrr e costato circa 60mila euro, rientra in un più ampio programma di restyling delle aree verdi della Circoscrizione 4, dopo gli interventi ai giardini Coggiola e al giardino di via Belli/Zumaglia.

Aree più ampie e sicure per i bambini

L’area giochi, consegnata ufficialmente a gennaio, è stata completamente rinnovata e raddoppia la sua superficie, offrendo maggiore fruibilità per le famiglie del quartiere. Tra le novità, nuovi giochi come il trampolino e il “scolapasta”, il riposizionamento dei giochi a molla, la sostituzione dei seggiolini delle altalene, il ripristino degli assi e l’installazione di cestini e panchine.

La pavimentazione antitrauma è stata sostituita per garantire maggiore sicurezza ai bambini, mentre una nuova recinzione verde alta un metro delimita l’area, con un ingresso unico controllato per rispettare le nuove normative di sicurezza.

Terza riqualificazione

Si tratta della terza riqualificazione in pochi mesi, come ha sottolineato il coordinatore all’Ambiente, Lorenzo Ciravegna: “Vogliamo creare aree verdi accessibili, sicure e curate. Piazza Moncenisio raddoppia la superficie e sarà più fruibile per tutti”.