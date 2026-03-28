Colomba della Pace: continua la campagna di Emergency nelle piazze italiane

Continua anche a Torino la campagna di Emergency in corso nelle piazze italiane, grazie al lavoro di 3mila volontari.

Fino a domani, domencia 29 marzo, l’invito è compiere un gesto simbolico, donare una colomba in occasione della Pasqua, per portare cura, pace e speranza dove sono più necessarie. Acquistando la Colomba di Pace di EMERGENCY si potranno sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e nel mondo.

I banchetti di EMERGENCY saranno presenti grazie al supporto di circa 3000 volontari e volontarie. Tutte le informazioni utili e le piazze dove si potrà acquistare la Colomba di Pace, si possono consultare sul sito: https://www.emergency.it/colomba/.



