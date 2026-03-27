Asili Notturni Umberto I: oltre 5.000 prestazioni odontoiatriche e 290 visite oculistiche nel 2025

Gli Asili Notturni Umberto I presentano i risultati dell’attività 2025 della Rete Piemonte, confermandosi come uno dei principali presìdi odontoiatrici socio-sanitari gratuiti del territorio.

Nel corso dell’anno sono state erogate 5.190 prestazioni odontoiatriche per adulti, 249 pediatriche, 455 protesi e 22 impianti, con Torino come polo principale affiancato dalle sedi di Alessandria, Pinerolo, Biella e Ivrea. Sul fronte oculistico, gli Asili Notturni hanno garantito 290 visite e distribuito 250 occhiali, con Alessandria come centro di riferimento. Il 24 aprile sarà inaugurato il nuovo ambulatorio oculistico di Ivrea, ampliando ulteriormente la rete di accesso gratuito alle cure. Il valore generato dall’ente è confermato da un SROI pari a 5,9, che indica quasi sei euro di beneficio sociale per ogni euro investito.

Le attività sono state sostenute da 190.000 euro provenienti da Regione Piemonte, Comune di Torino, fondazioni bancarie e donatori privati. Un incremento di 75.000 euro permetterebbe agli Asili Notturni Umberto I di ampliare l’ortodonzia pediatrica, accogliendo 400 bambini in più ogni anno e garantendo 150 protesi o apparecchi aggiuntivi agli adulti e ai minori in difficoltà.